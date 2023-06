Un épisode de poussières désertiques annoncé, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère en vigilance jaune

Ciel jaune et poussières de sable (photo d'illustration)

"Un épisode de poussières désertiques est annoncé depuis plusieurs jours et devrait toucher la région Auvergne-Rhône-Alpes dès ce mardi 20 juin par le Sud-Est. En conséquence, une vigilance jaune sur la Savoie, et sur une partie de l'Isère et de la Haute-Savoie", a annoncé dans un communiqué en début d'après-midi ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau régional de surveillance de la qualité de l'air.

Pollution aux particules PM10

Cette pollution est principalement due aux particules PM10 (d'un diamètre inférieur à 10 micromètres), qui peuvent être inhalées et aggraver les problèmes respiratoires. Le seuil limite recommandé par l'OMS, qui est de 50µg/m3 en moyenne journalière, devrait être dépassé.

"L'épisode pourrait s'intensifier, notamment mercredi, et s'étendre géographiquement, jusqu'à jeudi ou vendredi", fait savoir ATMO. Plusieurs zones sont concernées par cette vigilance jaune pour une durée de 24h : la zone urbaine des Pays de Savoie, la zone alpine Savoie Tarentaise et Maurienne, le bassin grenoblois et la zone alpine Isère.

ATMO parle d'une pollution "de type mixte" car en parallèle, les Pays de Savoie sont également concernés par un épisode de pollution à l'ozone, "en raison de fortes températures et d'indices UV élevés favorables à sa formation".

Recommandations sanitaires

"Il n’est pas nécessaire de modifier vos activités et vous pouvez continuer d’aérer votre logement. Seules les personnes sensibles et vulnérables sont invitées à limiter les activités physiques intenses et à s’éloigner des zones à forte circulation automobile", rappelle la préfecture de Haute-Savoie.

Recommandations comportementales

"Aucune mesure réglementaire n’est en vigueur, cependant, chacun est invité à agir pour limiter ses émissions. Par exemple : maîtriser la température des bâtiments à 19°C, utiliser des modes de transport doux, réduire les activités émettrices de poussières et polluants (brûlage, utilisation d’outils non électriques ou de groupes électrogènes...)".