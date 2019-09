Un espace test agricole pour lancer les maraîchers bio

L'espace peut accueillir 3 exploitants entre 1 et 3 ans et chacun d'entre eux bénéficie d'une serre de 500m2, d'une parcelle de 4500m2, mais aussi du matériel, un espace de vente, un hébergement et accompagnement juridique. C'est le 2° espace du genre dans la région, un projet de la communauté de communes du coeur de l'Avesnois.

Adrien Normand est le premier maraîcher à profiter de cet espace, comme souvent dans ces structures, il s'agit d'une reconversion, l'ancien éducateur spécialisé a tout plaqué pour se former à l'institut de Genech. Mais il n'a pas réussi à trouver tout de suite de ferme, du coup, cet espace était une aubaine pour lui.

il y a déjà tout ce qui est aléas climatiques, les débouchés commerciaux c'est pas évident non plus, et quand on se lance on ne sait pas forcément où on va, et ici ça permet d'explorer tout ça, en prenant un peu moins de risques