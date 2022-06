Un essaim d'abeilles sauvé au Muséum d’Histoire Naturelle de Nîmes

Ça bourdonne quelques mètres au-dessus de la tête de Frédéric Roux, apiculteur nîmois. Un essaim d'abeilles a élu domicile sur la branche d'un tilleul du Muséum d’Histoire Naturelle. Elles doivent être déplacées aujourd'hui par mesure de sécurité.

Frédéric Roux, apiculteur nîmois, dans sa combinaison de protection © Radio France - Tony Selliez

Chapeau, filet et combinaison de protection blanche, Frédéric est équipé pour s'approcher des abeilles. "Quand on rentre dans les arènes avec un taureau, il faut prendre certaines précautions. Là, c'est pareil. Je suis le toréador des abeilles" plaisante Frédéric. Apiculteur depuis une dizaine d'années, il récupère notamment les essaims comme aujourd'hui au musée nîmois. Ce n'est pas par hasard, si ces abeilles ont élu domicile au boulevard Amiral Courbet. "Un essaim quand il s'installe quelque part, c'est lui qui le choisit. Il faut qu'il soit à un endroit passible, qu'il y ait de la nourriture comme ce grand tilleul, explique l'apiculteur, si on les embête pas, elles peuvent rester ad vitam æternam sur cette branche."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais d'un point de vue de sécurité, il vaut mieux les enlever pour éviter tout incident. "On pourrait les laisser, mais y a du passage, il suffit qu'il y ait du vent, il suffit qu'elle se décroche. Le risque zéro n'existe pas", indique Frédéric Roux. La mission de l'apiculteur est de le récupérer et de déplacer les abeilles afin qu'elles puissent se développer sans gêner la population. Elles seront temporairement déplacées chez l'apiculteur pour qu'il suive leur développement avant leur départ pour des ruches installées à proximité de champs de lavande ou de châtaigniers.