Un étudiant gréviste pour le climat à Dijon : "j'ai peur pour mon futur"

La jeunesse à nouveau dans la rue ce vendredi à Dijon et partout dans le monde, une manifestation pour réclamer des mesures concrètes et immédiates pour lutter contre le réchauffement climatique. Reuben Kirkwood, référent du mouvement "Youth for Climate" en Côte-d'Or, répond à nos questions.

Sécher, pour ne pas dessécher

Ils vont sécher les cours : De New York à Tokyo en passant par Dijon, pour la troisième fois de l'année, les lycéens et étudiants sont appelés à manifester pour le climat. L'urgence se fait sentir : l'été, ses épisodes de canicule, sa sécheresse et ses violents incendies, en France et à l'étranger, sont venus le rappeler avec force. Hors de question de rester sagement assis dans son lycée de Montchapet à Dijon, Reuben Krikwood sera lui aussi dans la rue, ce vendredi à 14h, place Darcy à Dijon :

"Malheureusement, oui, je vais sécher les cours pour le climat, pour mon futur. On parle de l'Amazonie, mais il y a aussi des feux en Sibérie, en Indonésie, en Afrique. La canicule, la chaleur, tout le monde l'a ressenti, ça impacte tous le monde, dans l'agriculture, jusque dans les bureaux. C'est vraiment un désastre, c'est horrible à voir."

Reuben Kirkwood, référent du mouvement Youth For Climate à Dijon © Radio France - Arnaud Racapé

C'est mon futur qui est en jeu, celui de mes enfants

Que veulent les jeunes ? Quelles sont leurs revendications ? Des actes, un point c'est tout, rétorque Reuben Kirkwood. "C'est très simple, on veut des changements. On veut déjà changer nos lois, au niveau national, on veut aussi des mesures locales, par exemple pour créer par exemple des îlots de fraîcheur en centre-ville de Dijon . On souhaite également changer les mentalités, avec de petites actions au quotidien, avec le compost ou un potager."

L'inertie politique agace le jeune homme au plus haut point : "j'ai l'impression que tout prend du temps. Les gouvernements mettent en place des actions positives, mais ça peut être freiné, souvent pour des raisons d'argent. C'est mon futur qui est en jeu, le futur de mes enfants, et j'ai vraiment peur que ma vie soit limitée par ce phénomène."

