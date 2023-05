Un étudiant poitevin imagine un projet intergénérationnel autour d'une installation sportive écologique

Ça fait près de deux ans, que Doriann Bachelier, un étudiant poitevin de 23 ans, en lien avec des associations, veut mener à bien un projet un peu particulier. En prenant en compte le multigénérationnel, l'inclusion sociale, le handicap avec un site à 100% accessible pour des personnes à mobilité réduite. Proposer du sport, de la culture dans des bâtiments et sur un site écolo : pétanque, rugby, foot américain, skateboard, tir à l'arc, équitation, basket 3X3. Doriann Bachelier l'a présenté en mai dernier au salon des jeunes inventeurs et créateurs de Monts (en Indre-et-Loire), il l'a aussi présenté aux élus de Grand Poitiers qui n'ont pas fermé la porte.

Un investissement situé aux alentours de 4 millions d'euros

Ce projet qui pourrait voir le jour sur le quartier de la Plaine de jeux des Sablons et le centre équestre, (non loin du campus universitaire et du CHU) nécessite un investissement situé aux alentours de 4 millions d'euros. Doriann Bachelier ne lâche pas l'affaire :" J'ai passé une période de 6 mois à aller rencontrer des entreprises, faire des études de faisabilité, avec cette enveloppe autour de 4 millions d'euros, j'ai conscience que les subventions, c'est difficile à obtenir, il faut donc maitriser au maximum les coûts pour que ça puisse profiter au plus grand nombre. Justement, après les échanges avec la 20 aine d'associations rencontrées, on passerait d'un site de 2.000 personnes par an, à une fréquentation de 115.000 personnes, on est sur un investissement pas négligeable et l'argent public est utilisé à bon escient." C'est pour l'instant le gros problème. Si les élus de Grand Poitiers ont reçu le jeune étudiant poitevin, le problème est que la collectivité doit gérer tous ses équipements sportifs existants et parfois vieillissants. Que tous les investissements nécessaires sur cette mandature sont déjà "fléchés" et il ne reste plus d'enveloppe pour un tel investissement. Doriann Bachelier qui imagine pouvoir proposer son projet ailleurs en France ou même à l'étranger.

Doriann Bachelier a pu présenté son projet au salon des jeunes inventeurs et créateurs. - DB

Un appel à un soutien financier à ce projet passera en septembre par du crowdfunding.