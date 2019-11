Un exercice d'incendie dans l'usine Solvay de Melle classée Seveso seuil haut

Melle, France

Plus d'un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, une simulation d'accident industriel a été organisée mardi à Melle dans l'entreprise Solvay, un site classé Seveso seuil haut situé où l'on produit depuis 1872 des solvants chimiques à destination des industries du bâtiment, de la parfumerie ou des pneumatiques.

Même si la probabilité est faible, on ne sait jamais

"C'est un exercice normal, qui était prévu bien avant l'incendie de Rouen, précise d'emblée Yves Debien, maire de Melle. Il s'agit de se préparer à un accident industriel, même si la probabilité est faible, on ne sait jamais."

Risque d'explosion, routes coupées

Dans ce scénario fictif, le décor immense, l'usine Solvay, recouvre une superficie de plus de quarante hectares, soit l'équivalent de cinquante terrains de football. Un incendie de 30 mètres cubes de toluène, une substance chimique hautement inflammable mais peu toxique, est signalé.

En vertu du Plan opérationnel interne (POI), les premiers à intervenir sont les pompiers volontaires... d'entreprises, des salariés de Solvay formés par le Sdis, et équipés de "mini-camions d'interventions spécialisés dans les feux d'hydrocarbures".

Face au risque de propagation des flammes à un site de stockage de sodium, la préfecture des Deux-Sèvres déclenche le Plan particulier d'intervention (PPI). Un Centre opérationnel départemental (COD) est installé à la mairie de Melle, ainsi qu'un Poste de commandement opérationnel (PCO) des sapeurs-pompiers et des gendarmes.

En cas de déclenchement du Plan particulier d'intervention par la préfecture, les sapeurs-pompiers installent un centre mobile de commandement au plus près du centre opérationnel départemental, ici déployé à la mairie de Melle. © Radio France - Jules Brelaz

"Nous arrivons avec des moyens d'extinction supplémentaires et des équipements propres aux risques chimiques qui permettent de pouvoir faire des mesures dans l'atmosphère, des mesures dans l'eau et des mesures d'explosimétrie puisque s'il y a un risque explosif, il faut qu'on détermine un périmètre", explique le colonel Stéphane Gouezec, directeur départemental du Sdis 79.

Les gendarmes, dont les motards de l'escadron de sécurité routière, ont "principalement deux missions, la mise en place de déviation et le bouclage des routes à proximité du site pour faire en sorte que les gens puissent quitter la zone et surtout en empêcher d'autres d'y entrer, détaille lieutenant-colonel Etienne, commandant en second du groupement de gendarmerie des Deux-Sèvres.

"Si malheureusement ça explose, on sera en plein dedans"

Si la population n'a pas été associée à l'exercice d'incendie, les habitants ont bien participé aux deux derniers tests grandeur nature. Chef d'orchestre de la simulation d'accident, le directeur de cabinet du préfet des Deux-Sèvres assure que les autorités ont tiré les leçons de la catastrophe de Rouen.

"On va essayer de prendre en compte les enseignements que l'on a pu tirer de cet incident-là, tant en termes de communication, de transparence, et d'évaluation des risques", assure Stéphane Sinagoga.

Le Centre opérationnel départemental est le cœur névralgique des opérations de secours en cas de déclenchement d'un PPI © Radio France - Jules Brelaz

Les pouvoirs publics précisent par ailleurs que les Mellois reçoivent tous les trois ans des fiches réflexes pour les informer des comportements à adopter en cas d'accident. Pourtant, Sonia, une mère de famille qui habite à cent mètre de l'usine Solvay, déclare n'avoir jamais rien reçu.

"Je n'ai jamais eu de formulaire et c'est moi qui relève le courrier donc j'en suis certaine. Tout ce qu'on sait, grâce au bouche-à-oreilles, c'est qu'il faut se calfeutrer et boucher les aérations. Mais quand on voit les émanations qui se sont propagées à Rouen, on a vu le désastre qui s'en est suivi et les gens qui tombent malade maintenant, comme par magie... Ça me fait un peu peur mais j'essaie de ne pas y penser tous les jours sinon on ne vit plus."

Le premier réflexe est d'écouter France Bleu Poitou

"Nous n'avons pas attendu l'accident de Lubrizol pour réfléchir à nos systèmes d'alerte", affirme Philippe Perrona, responsable sécurité, hygiène et environnement à l'usine Solvay de Melle. "En cas d'incident, il faut écouter France Bleu Poitou", la radio de service public officielle en cas de catastrophe, "habilitée à délivrer des informations et les consignes à suivre."

"Nos dispositifs d'intervention ont été améliorés après la catastrophe AZF de 2001, ajoute le monsieur sécurité de Solvay à Melle. Lors du dernier déclenchement d'un PPI en 2008, le départ de feu avait été maîtrisé par des opérateurs de l'entreprise."