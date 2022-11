Un exercice de grande ampleur à la centrale de Flamanville les 13 et 14 décembre

Une cinquantaine de personnes, majoritairement d'élus, a participé mardi soir à la réunion publique de présentation d'un exercice de sécurité civile à Flamanville. Il se déroulera sur le site de la centrale les 13 et 14 décembre prochains. Il concernera un périmètre de 20 km autour du site : ça représente plus de 134.000 habitants au total. Le but, c'est de tester la chaîne d'information dans l'hypothèse d'un incident nucléaire. "Les maires jouent un rôle majeur dans ce type de crise. On leur demande d'être actifs et d'informer leur population. L'objectif est de faire jouer tout le monde au niveau local et aussi national. Ainsi, les centres de crise nationaux seront activés pour l'occasion", explique François Flahaut, le directeur de cabinet du préfet de la Manche.

Personne ne connaît le scenario. Une centaine d'équipiers se prépare : c'est un nombre important. C'est une mise en situation intéressante : on va tester la coordination entre EDF et les pouvoirs publics. Un retour d'expérience commun est prévu, pour nous améliorer encore et encore, sans attendre le prochain exercice prévu dans cinq ans - David Le Hir, directeur de Flamanville 1 et 2

Des exercices de ce type ont lieu tous les cinq ans : c'est une obligation légale. Le dernier exercice de cet ampleur dans la Manche avait eu lieu sur le port militaire de Cherbourg en novembre 2021. Pour la centrale de Flamanville, ça remonte à 2017. "Il y a un roulement : ça permet de réaliser des exercices d'ampleur chaque année dans le département", ajoute François Flahaut.