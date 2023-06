Un exercice de lutte contre les pollutions marines, ce jeudi à Wimereux

Ce type d’exercice a lieu tous les deux ans dans le département du Pas-de-Calais, au lieu de trois ans, normalement. C’est une consigne du préfet, alors que les risques sont ici bien plus présents, vu la fréquentation du détroit du Pas de Calais, avec ses 500 navires qui transitent quotidiennement.

L’exercice principal consistait à déployer un barrage flottant pour protéger sur le petit fleuve côtier qu’est le Wimereux et ses berges, sur la commune du même nom. Une quarantaine de personnes, pompiers et surtout agents communaux et intercommunaux, ont été formées et se sont entrainées de façon à déployer ce barrage (stocké à Dunkerque), en moins deux heures.

« Faire ce type d’exercice permet de vérifier que tout fonctionne et d’anticiper les adaptations, comme par exemple, ici, quand le niveau du Wimereux est bas, avec un faible coefficient de marée, il faut prévoir un petit bateau», explique Stéphane Brimeux, le correspondant POLMAR Terre, à la Direction départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais (DDTM).

Durant les deux jours précédents cet exercice, ces stagiaires, rejoints par les élus locaux et par des agents d’Eden 62, le gestionnaire des espaces naturels protégés du Pas-de-Calais, ont été formé aux différentes techniques de nettoyage du sable, des rochers, des digues ou des galets.

Le déploiement d'un barrage flottant permet de contenir une éventuelle pollution venant de la mer, pour protéger le fleuve côtier et ses berges. © Radio France - Matthieu Darriet

«L’objectif est de ramasser le maximum de pollution, sans ramasser trop de sable, sinon le traitement de coûte cher et est moins efficace, poursuit Stéphane Brimeux. En fonction du type de polluants, on utilise des moyens différents, entre la pelle, la truelle ou de plus gros engins de chantier, quand les quantités sont importantes ».

Des représentants des départements voisins, le Nord et la Somme, étaient également présents durant ces formations, car, en cas de pollution, des renforts seraient certainement nécessaires.