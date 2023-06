Un exercice de sûreté nucléaire autour de la centrale de Golfech ces 7 et 8 juin

Préparer les habitants à l’éventualité d’un accident nucléaire. C'est l'objectif de l'exercice organisé ces 7 et 8 juin 2023 autour de la centrale de Golfech dans le Tarn-et-Garonne. Un exercice de grande ampleur organisé tous les cinq ans : le dernier remonte à mars 2018.

Le but est de simuler un accident nucléaire pour tester la réactivité des salariés de la centrale, de la préfecture, des services de secours. Mais aussi d'assurer la protection des habitants du secteur en les aidant à assimiler les bons réflexes. 106 communes sont concernées par cet exercice soit un bassin d'environ 150.000 personnes dans un rayon de 20 km autour de la centrale.

Quel déroulé pour l’exercice ?

Comme il y a cinq ans, personne ne connait le scénario à l'avance, pas même le patron de la centrale de Golfech. C'est la direction d'EDF qui l'a choisi et qui le révèle au dernier moment. Un scénario qui peut-être plus ou moins grave : des vannes qui tombent en panne, des tuyaux bouchés, des fissures sur des circuits de refroidissement, des fuites radioactives, etc. 130 salariés de la centrale sont mobilisés pour gérer cet accident fictif. A l'extérieur, ce sera plutôt calme : il n'y aura pas de simulation d'évacuation de la population, de camions de pompiers sur les routes ou de faux blessés.

Des sirènes vont retentir pour alerter les habitants des 106 communes du Tarn-et-Garonne du Gers et du Lot-et-Garonne concernées. Mais la nouveauté sera le déploiement du nouveau dispositif FR-Alert qui existe depuis 2022 mais qui sera testé pour la première fois lors d’un exercice à Golfech : les habitants du périmètre, mais aussi toutes les personnes qui sont de passage dans la zone en voiture, en train, à pied, ou en vélo, recevront une notification sur leur téléphone portable grâce aux antennes relais. Des notifications dites « intrusives » qui s'afficheront automatiquement sur votre écran pour vous prévenir de l'exercice même si vous être sur les réseaux sociaux ou si vous êtes en train de regarder un film ou une vidéo. Ces messages seront envoyés dans un rayon de 20 km autour de la centrale de Golfech.

Un périmètre d'exercice trop restreint ?

Depuis Fukushima, le périmètre de sécurité autour des infrastructures nucléaires est passé de 10 à 20 km. Mais ce rayon est assez fantaisiste pour Roland Desbordes, le porte-parole de la Criirad, la Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité, créée en mai 1986, au lendemain de la catastrophe de Tchernobyl : "Pourquoi créer des cercles de 20 kilomètres ? C'est une limite totalement administrative et les nuages radioactifs ne connaissent pas les limites administratives. Suivant la direction des vents, il est évident que ce périmètre est totalement insuffisant. En cas d'accident nucléaire à Golfech et de vent d'ouest fort Toulouse sera concerné deux heures plus tard. C'est pour cela que nous demandons, à la Criirad, que ces exercices ne soient pas les limités géographiquement. Il faudrait qu'il y ait des exercices à un niveau au minimum départemental, voire régional, parce que tout le monde peut être concerné."

Un centrale à l'arrêt depuis deux mois

La centrale nucléaire de Golfech dont les deux réacteurs sont à l'arrêt depuis fin mars : elle ne produit pas d'électricité en ce moment. Le réacteur numéro 1 est arrêté depuis février 2022 pour vérifier si certaines pièces ont été confrontées à des phénomènes de corrosion sous contrainte sur les tuyaux qui transportent de l'eau pour refroidir le système. Il est censé redémarrer autour du 23 juin. Le réacteur numéro 2 est, lui, à l'arrêt depuis le mois de mars 2023; lui aussi pour un traitement préventif de la corrosion mais également pour maintenance et rechargement du combustible. Il devrait redémarrer début septembre.