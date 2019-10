PHOTOS - Exercice européen de cartographie de mesures radiologiques pour collaborer en cas d’incident nucléaire

Orange, France

Il s'agit d'exercices menés depuis 15 ans dans différents pays à raison d'un en moyenne tous les deux ou trois ans et en général à partir d’hélicoptères spécialement appareillés de détecteurs. Toute la semaine jusqu’à ce vendredi se déroulent ces mesures radiologiques aériennes avec quatre pays participants, et pour la première fois à Orange. Des équipes françaises mais aussi allemandes, tchèques et italiennes sont engagées, avec, au sol, la présence d’observateurs suisses et américains.

Les hélicoptères balayent chacun des zones déterminées par bandes successives, à environ 40 à 90 mètres des sols,. Ils enregistrent des données chaque seconde avant qu’elles soient analysées ensuite après les vols. Les cartes des territoires ainsi survolés comporteront déjà des traces d'éléments radioactifs car naturellement, les sols comportent par exemple à faible taux des éléments comme du potassium 40 ou de l'uranium 238.

Chaque pays participant confrontera ses données en fin d’exercice en vue d'une base unique

L'utilisation de tels moyens aériens et d'appareils de mesure précis permet d'identifier rapidement des substances radioactives présentes au sol sur de vastes étendues, sans besoin d’intervention d’équipes à terre.

L’objectif est d’obtenir une cartographie de la radioactivité répandue au sol, notamment en cas d'accident radiologique. Enfin, la comparaison des mesures réalisées entre les différents pays participants est importante pour garantir les performances des équipes, faire progresser les savoir-faire et valider la capacité d’assistance mutuelle en cas de crise radiologique.

Dans le cadre d’une contamination transfrontalière, chaque pays effectuerait une cartographie de son territoire et les résultats seraient ensuite confrontés voire rassemblés dans une base de données unique.

Des survols dans la région d'Orange, mais aussi dans les Alpes-de-Haute-Provence et vers la Méditerranée

Les communes survolées dans un rayon de 80 kilomètres autour d’Orange sont notamment :

Travaillan (84)

Mirabel-aux-Baronnies (84)

Piégon (84)

Villedieu (84)

Puymeras (84)

Saint Privat-des-Vieux (30)

Bagnols-sur-Cèze (30)

Bourg-Saint-Andéol (07)

Par ailleurs, des vols entre Orange et Gap, ainsi qu’au-dessus de la mer Méditerranée, seront effectués. L’ensemble des survols se déroulent jusqu’au vendredi 18 octobre de 9h à 17h30.

Décollage d'une des deux équipes francaises du CEA sur hélicoptère EC 145 de la sécurité civile avaec double détecteur disposés de part et d'autre de l'appareil © Radio France - JM Le Ray © Radio France - JM Le Ray

L'equipe allemande du Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) vole sur un appareil de la German Federal Police – Air Support Service © Radio France - JM Le Ray

L' équipe de l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare pour la partipation de l'Italie a choisi la légèreté avec cet autogyre à une place © Radio France - JM Le Ray