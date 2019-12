Un exercice sur un barrage : les sirènes vont sonner jeudi dans plusieurs communes de la Haute-Vienne

Les sirènes vont retentir ce jeudi en Haute-Vienne à partir de 9 heures dans plusieurs communes traversées par la Vienne et situées en aval du barrage de Saint Marc à St Martin-Teressus. Pas de panique il s'agit d'un exercice simulant la rupture du barrage et qui vise à tester le systeme d'alerte.

Haute-Vienne, France

La préfecture de la Haute-Vienne organise ce jeudi de 9 heures à 14 heures un exercice de sécurité civile pour tester la mise en oeuvre du plan particulier d'intervention. Dans ce cadre la rupture du barrage Saint-Marc à Saint-Martin-Teressus va être simulé et plusieurs communes situées en aval sont concernées par cet exercice.

Un exercice qui concerne 18 500 habitants

18 500 habitants dont 12 000 à Limoges sont visés par cet exercice , des habitants qui résident dans les communes traversées par la Vienne et qui vont donc entendre les sirènes à St Priest-Taurion , Panazol, Limoges d Isle et encore plus en aval Bosmie l'Aiguille, Aixe-sur-Vienne et Saint-Junien. Dans ce type d'exercice les mairies sont donc mises à contribution. Il s'agit de tester leur système d'alerte car l'objectif est de bien coordonner l'information donnée à la population.

Quand les sirènes se déclenchent le barrage est sur le point de rompre

Bien sûr dans le cadre de cet exercice il ne sera pas demandé aux habitants d'évacuer mais il faut savoir que lorsque les sirènes se déclenchent c'est qu'on se trouve dans une situation extrême et que le barrage menace de rompre à tout moment . L'évacuation de la population est alors mise en oeuvre. Mais la phase la plus critique car avant cela il en existe deux autres qui permettent notamment aux mairies de se préparer : une phase de vigilance où les communes sont averties que le barrage pourrait céder dans les 10 prochaines heures et une phase intermédiaire où la rupture du barrage pourrait intervenir dans les trois heures. Ce sont donc toutes ces étapes qui vont être testées par les acteurs concernés.