Une zone de contrôle temporaire a été instaurée dans le sud Manche, à la suite d’un cas confirmé de grippe aviaire sur un faucon pèlerin. Le virus de l’influenza aviaire a été identifié le 6 janvier 2023 sur un faucon retrouvé mort à Avranches.

Ce virus, qui circule activement en Europe par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs ou parmi la faune sauvage autochtone, est particulièrement contagieux et pathogène pour les oiseaux. Il persiste et reste actif principalement dans les fientes et les eaux stagnantes contenant des fientes contaminées.

Le préfet de la Manche a pris un arrêté visant à prévenir l’apparition d’influenza aviaire dans les élevages. Une zone de contrôle temporaire (ZCT) de 20 km autour du lieu de découverte de l’oiseau infecté a été définie et comprend l'ensemble des communes suivantes :

AUCEY-LA-PLAINE, AVRANCHES, BACILLY, BEAUCHAMPS, BEAUVOIR, BOISYVON, JULLOUVILLE, BOURGUENOLLES, BRECEY, CAROLLES, CEAUX, LA CHAISE BAUDOUIN, LE GRIPPON, CHAMPEAUX, CHAMPREPUS, LA CHAPELLE-CECELIN, LA CHAPELLE-UREE, CHAVOY, CHERENCE-LE-HERON, COULOUVRAY-BOISBENATRE, COURTILS, LES CRESNAYS, CROLLON, CUVES, DRACEY-RONTHON, DUCEY-LES-CHERIS, EQUILLY, FLEURY, FOLLIGNY, GENETS, LA GODEFROY, LA GOHANNIERE, LE GRAND-CELLAND, GRANVILLE, HAMELIN, LA HAYE-PESNEL, HOCQUIGNY, HUDIMESNIL, HUISNES-SURMER, ISIGNY-LE-BUAT, JUILLEY, LA LANDE-D’AIROU, LES LOGES-SUR-BRECEY, LOLIF, LE LOREUR, LA LUCERNE-D’OUTREMER, LE LUOT, MARCEY-LES-GREVES, MARCILLY, LE MESNIL-AMAND, LE MESNIL-GARNIER, LE MESNILLARD, LE MESNIL-OZENNE, LE MESNIL-ROGUES, LE MESNIL-VILLEMAN, LA MEURDRAQUIERE, MONTJOIE-SAINTMARTIN, LE MONT-SAINT-MICHEL, LA MOUCHE, NOTRE-DAME-DE-LIVOYE, GRANDPARIGNY, LE PETIT-CELLAND, POILLEY, PONTAUBAULT, PONTORSON, PONTS, PRECEY, REFFUVEILLE, SACEY, SAINT-AUBIN-DES-PREAUX, SAINT-AUBIN-DETERREGATTE, SAINT-BRICE, SAINTE-CECILE, SAINT-GEORGES-DE-LIVOYE, SAINTHILAIRE-DU-HARCOUET, SAINT-JAMES, SAINT JEAN DE LA HAIZE, SAINT JEAN DES CHAMPS, SAINT JEAN DU CORAIL DES BOIS, SAINT JEAN LE THOMAS, SAINT LAURENT DE CUVES, SAINT LAURENT DE TERREGATTE, SAINT LOUP, SAINT MARTIN DES CHAMPS, SAINT MARTIN LE BOUILLANT, SAINT NICOLES DES BOIS, SAINT OVIN, SAINT PAIR SUR MER, LE PARC, SAINT PIERRE LANGERS, SAINT PLANCHERS, SAINT QUENTIN SUR LE HOMME, SAINT SAUVEUR LA POMMERAYE, SAINT SENIER DE BEUVRON, SAINT SENIER SOUS AVRANCHES, SARTILLY BAIE BOCAGE, SERVON, SUBLIGNY, TANIS, LE TANU, TIREPÏED, LA TRINITE, VAINS, LE VAL SAINT PERE, VERNIX, VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY

A l’intérieur de cette zone, diverses mesures sont déployées afin de protéger les élevages de volailles d’une potentielle contamination par la faune sauvage, notamment un renforcement des mesures de mise à l’abri, une surveillance renforcée des élevages analyses de laboratoires et une adaptation des activités de chasse. La zone de contrôle temporaire pourra être levée après un délai de 21 jours si aucun signe évocateur d’influenza aviaire n’est décelé dans les exploitations et si aucun nouveau cas n’est survenu dans la faune sauvage libre. Dans le cas contraire, elle sera maintenue jusqu’à stabilisation de la situation.