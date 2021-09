INFO FRANCE BLEU - Un faucon pèlerin empoisonné dans les Vosges du Nord

Le 9 mai 2021 une femelle faucon est retrouvée morte au pied d'une falaise où nichaient ses trois petits, près d'Eguelshardt dans les Vosges du Nord mosellanes. L'analyse a révélé un empoisonnement au carbofuran, un poison neurotoxique généralement utilisé comme pesticide et interdit en France depuis fin 2008.

Ce poison avait déjà tué une nichée de faucons au printemps 2018 dans le même secteur des Vosges du Nord. Claude Kurtz, le responsable de l'association SOS Faucon Pèlerin, pointe du doigt le milieu de la colombophilie. "Ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac mais le sport colombophile rapporte de l'argent, donc on va combattre tous les concurrents".

Le faucon empoisonné - Claude Kurtz / SOS Faucon Pèlerin

Des pigeons kamikazes

Les prix des pigeons voyageurs utilisés dans les concours internationaux peuvent en effet atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros et les colombophiles voient d'un mauvais œil la présence des rapaces, prédateurs du pigeon, à proximité de leurs élevages.

Sur un blog d'éleveurs de pigeons en Serbie, on peut par exemple s'informer sur la manière d'empoisonner des rapaces. La technique consiste à enduire un pigeon de poison avant de le faire voler à proximité des aires de faucons pèlerins. Quand les rapaces attaquent et consomment le pigeon kamikaze, ils sont terrassés en quelques minutes. En 2015, un colombophile suisse qui avait empoisonné un rapace a été interpellé et condamné à 11 mois de prison avec sursis et 4.000 francs d'amende à Zürich.

Il faut réguler.

Rémy Bauer est le président de la société rapide de Woerth. Cet éleveur de pigeons a participé à des concours internationaux pendant vingt ans. Il explique qu'il envisage sérieusement de cesser son activité à cause des faucons qui attaquent ses oiseaux, l'éleveur affirme en avoir perdu 65 en un an.

Pour lui, "l'homme ne doit pas protéger une certaine espèce. Le faucon n'est plus chassable" regrette-t-il, "et quand vous protégez quelque chose, vous augmentez systématiquement le volume". Le colombophile considère que les faucons, aujourd'hui il y en a "beaucoup, beaucoup, beaucoup trop".

Sur le terrain, les spécialistes sont loin de faire le même constat. Le faucon, qui a frôlé l'extinction dans les années 70, reste une espèce protégée, fragile et toujours menacée, il n'y a par exemple qu'une douzaine de couples installés dans les falaises des Vosges du Nord.

