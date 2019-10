Un faucon touché par des éclats de plomb soigné à Buoux (Vaucluse)

Le CRSFS de Buoux (Vaucluse), un centre de sauvegarde faisant parti de la LPO, a recueilli cette semaine un faucon crécerelle blessé par la chasse. La radio du rapace révèle des éclats de plomb dans l'aile et autour du bec.

Buoux, France

A partir de l'ouverture de la chasse et pour toute sa durée, lorsqu'un rapace est admis au Centre de Buoux (Vaucluse), il passe systématiquement une radio. C'est un passage obligatoire pour ces espèces protégées, afin de connaître l'origine des blessures.

En cas de blessures liées au braconnage, le Centre prévient l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. L'ONCFS enquête ensuite sur la zone de tir pour tenter de verbaliser les auteurs du délit.

Ce faucon a été découvert à La Ciotat dans le Parc national des Calanques des Bouches du Rhône avant d'être placé au centre de Buoux pour des soins. Touché au bec et à l'aile par des éclats de plomb, le faucon va devoir suivre des soins et une rééducation en volière. Il se retrouve avec la langue trouée, le bec et l'aile fracturée. "Nous avons bon espoir quant à son rétablissement total. [...] Il devrait pouvoir réintégrer son milieu naturel" assure le CRSFS.