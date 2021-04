Un feu de forêt à Monieux, quatre Canadair mobilisés

C'est l'un des premiers feux de forêt de la saison, alors que la végétation est déjà très sèche et que le mistral souffle fort. Depuis ce mercredi en début d'après-midi, une centaine de pompiers interviennent à Monieux, sur le plateau de Sault. Dix hectares de forêt sont déjà partis en fumée à hauteur de la départementale 5. La route est d'ailleurs coupée et deux habitations sont menacées. Les pompiers au sol sont épaulés par quatre Canadair et un bombardier d'eau.

D'après les gendarmes de Vaucluse, l'origine du feu est accidentelle. Des personnes âgées se seraient débarrassées de cendres de cheminée.

10 hectares de forêts ont brûlé à Monieux (Vaucluse) - Gendarmerie Nationale