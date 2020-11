Un financement participatif pour protéger l’âne Grand Noir du Berry en voie de disparition

Face à la menace d'extinction qui pèse sur l'âne grand noir du Berry, une campagne de financement est participatif. Un premier palier de 7500 euros a été atteint pour permettre au Pôle du cheval et de l'âne de Lignières d'acheter deux ânesses en âge de reproduire. Il est possible de donner encore jusqu'au jeudi 12 novembre à 23h59.

Le nombre de naissances ne cesse de diminuer : 77 en 1999, 59 en 2009, 23 en 2019. "Les éleveurs qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient dans les années 80-90 pour mettre en évidence l'importance de cette race commencent à devenir vieux et fatigués. Il nous faut reprendre le flambeau en achetant des ânesses pour favoriser la reproduction", explique Anne Olimpio, du Pôle du cheval et de l'âne.

Le Pôle de Lignières, endroit favorable pour la reproduction de l'espèce

Les ânesses en âge de reproduire trouveraient des conditions idéales à Lignières. "Nous avons les lieux, le matériel, le dispositif pour accueillir ces ânesses. Le personnel est plus que motivé et impliqué donc c'est l'occasion ou jamais de prendre part à cette belle action. Mais pour ça, il faut que les gens nous suivent et soient sensibilisés", poursuit Anne Olimpio. "Il nous semble important de réintroduire l'activité de reproduction sur le pôle pour soutenir la race par le biais d'une institution et pas uniquement d'une personne physique à qui il peut arriver n'importe quoi", ajoute Auriane Tanquerey, responsable animations au Pôle de Lignières.

La campagne de financement participatif se fait sur Internet. L'âne grand noir du Berry fait partie de l'identité de nos territoires de l'Indre et du Cher. Il faut donc sensibiliser la population et compter sur la générosité. "Plus le temps passe, plus les naissances diminuent. Il y a une vraie urgence. L'objectif est fixé à 7 500 euros. Cela doit permettre d'acheter deux ânesses et du matériel", poursuit Auriane Tanquerey.

L'âne grand noir du Berry est un animal très doux, aimable. Il est utile à l'homme dans la vie quotidienne. "On peut l'utiliser en loisirs pour des randonnées. Mais on peut aussi l'utiliser pour les activités agricoles et notamment le maraîchage. L'âne va être complémentaire ou peut carrément remplacer le tracteur", conclut Auriane Tanquerey.