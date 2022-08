Un goût d'automne en Indre-et-Loire : les arbres souffrent eux aussi de la sécheresse

S'il ne faisait pas aussi chaud, dans certaines rues, on pourrait quasiment se croire en automne ! C'est particulièrement le cas à Tours, boulevard Béranger, le long de son mail central bordé de platanes. Les arbres perdent leurs feuilles, et on est à peine fin août. Une conséquence, encore une, du réchauffement climatique et de la sécheresse record qui en découle cette année.

La faute aux sécheresses estivale ET hivernale

"On a des chutes de feuilles très précoces. On a au moins un bon mois d'avance sur certaines essences. C'est la conséquence de la sécheresse estivale, mais qui fait suite à une sécheresse hivernale" explique Christophe Poupat, le directeur de l'agence Val de Loire à l'ONF, l'Office national des forêts. "On constate le déficit hydrique marqué depuis janvier. La sécheresse estivale est arrivé sur des sols qui étaient déjà insuffisamment humides et les feuillus, les arbres qui ont des feuilles qui tombent à l'automne, ont cette capacité, pour résister à la sécheresse, de se débarrasser de tout ou partie de leur feuillage pour limiter l'évapotranspiration, c'est-à-dire la perte d'eau".

Vers la perte de certains arbres

Et ce ne sera pas sans conséquence sur certaines espèces. "A minima, l'arbre va être affaibli. Les arbres perdent de l'énergie quand ils perdent leurs feuilles" continue Christophe Poupat. "En ce moment, il y a des minéraux, des sucres dans les feuilles qui normalement reviennent dans le tronc au début de l'automne et qui lui permettent de faire des réserves. Là, ils se séparent de leurs feuilles avant. Donc il y a une perte".

Une perte de vitalité qui pourrait conduire à la mort de certains arbres. Le bilan ne pourra être fait qu'au printemps prochain.