La communauté d'agglomération Ardenne Métropole engage 22 millions d'euros pour aménager la Meuse et ses affluents dans le bassin sedanais afin de protéger les habitants contre les risques d'inondation et d'améliorer l'état écologique des cours d'eau. Les études ont commencé.

Un gros chantier débute contre les inondations et pour l'état des rivières dans le Sedanais

Depuis les grandes crues de la Meuse en 1993 et 1995, le bassin sedanais est régulièrement touché par les inondations lors des forts orages (dans le quartier du Fresnoy, à Saint-Menges, à Glaire...). Des études sur les aménagements à effectuer avaient été lancées de 2007 à 2012 par l'ancienne communauté de communes du Pays sedanais. La communauté d'agglomération Ardenne Métropole relance le dossier et a confié le projet à l'Etablissement public d'aménagement de la Meuse et de ses affluents (EPAMA).

Une enveloppe de 22 millions d'euros est prévues dont 2,7 millions pour les études qui viennent de débuter. Participent au financement Ardenne Métropole, l'Etat, l'Agence de l'Eau, l'Union Européenne (fonds FEDER) et le Conseil régional du Grand-Est. Sont concernés la Meuse et 6 de ses affluents dont la Givonne et la Vrigne.

Le secteur concerné par les aménagements - EPAMA

Double-objectif : la lutte contre les inondations et l'état écologique des rivières

Les prospections de terrain ont commencé. Elles déboucheront sur plusieurs scénarios d'aménagement pour à la fois lutter contre les risques d'inondation et améliorer l'état écologique des rivières.

Il s'agit par exemple de construire des digues, des barrages mais aussi par endroits de corriger le tracé des cours d'eau, les rendre plus sinueux pour poursuivre un double-objectif : ralentir le débit et favoriser les zones humides, riches en biodiversité.

Les habitants participent à la démarche

L'EPAMA a souhaité associer à la démarche les habitants et les usagers de l'eau, comme les pêcheurs. Il s'agit de les rencontrer pour mieux cerner les problématiques de terrain dès le départ, mais aussi de recueillir leur avis sur les solutions envisagées avant que le comité de pilotage composée d'élus ne retienne un scenario. Pour l'instant, le grand public est amené à se prononcer sur la charte qui fixe les grands principes de la concertation à venir. Il faut dse rendre sur le blog dédié pour participer à la réflexion.

3 ans de travaux sont prévus de 2023 à 2026. Ils doivent faire l'objet d'une enquête publique avant d'être engagés.