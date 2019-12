Eleveurs et spécialistes du loup côte à côte pour dépassionner le débat et trouver des solutions

Dépassionner le débat pour avancer ensemble en tenant compte des difficultés rencontrées par les éleveurs. C'est le sens de ce groupe de travail. Il est composé d'élus, le maire de Ranrupt et son homologue d'Husseren-Wesserling, deux communes concernées par des attaques de loups, d'éleveurs haut et bas-rhinois du massif vosgien, de naturalistes et d'agents de l'ONF, l'Office National des Forêts et de l'ONCFS, l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, des agents qui font partie du réseau loup-lynx. Le groupe souhaite dépasser le clivage pro ou anti-loup. Thierry Sieffer, le maire de Ranrupt explique qu'il ne s'agit pas d'être "pour ou contre, il s'agit de trouver des solutions pour une coexistence la plus harmonieuse possible, parce que le loup il est là et il faut qu'on fasse avec". Depuis le printemps dernier, 9 attaques contre des troupeaux ont été attribuées au loup dans le secteur de Ranrupt, dans le massif du Champ du Feu. Faire avec mais aussi comprendre l'inquiétude des éleveurs et leur proposer des solutions, comme des clôtures électriques renforcés ou des chiens spécialisés . "C'est un stress permanent" explique Marc Peterschmitt de la ferme de l'Evreuil à Ranrupt dont un veau a été dévoré par un loup, et qui a intégré le groupe de travail, "on dort difficilement, on se réveille à chaque bruit et forcément le moral en prend un coup".

Un pacte social autour du loup

Francis Dopf est éleveur et naturaliste à Orbey, il est membre de ce groupe de travail "loup" constitué à Ranrupt. Pour avancer, il imagine une sorte de pacte social qui puisse tenir compte de toutes les sensibilités. "Il y a une grande majorité de la population favorable au retour du loup et une petite minorité qui sont ceux qui paient la casse, ce sont les éleveurs et en plus de plein air. L'idée serait que la collectivité accepte de prendre acte de ces surcoûts et de les payer pour que le loup ne nous amène pas la guerre civile". Et pour porter la réflexion sur la place publique, ce groupe de travail "loup" envisage d'organiser une grande conférence publique avec projection d'un documentaire au printemps prochain dans la Haute Vallée de la Bruche.