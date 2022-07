Un hélicoptère muni d'une drôle d'antenne sillonne le Limousin pour collecter des données géologiques

Vous l'avez peut être aperçu ces derniers jours autour de Limoges. Un hélicoptère auquel est suspendue une énorme antenne en forme de pentagone et mesurant de plus de 300 m², survole une partie du Limousin. Il s'agit de réaliser des mesures du sous-sol.

L'opération est menée dans tout le grand Massif-Central par le bureau de recherches géologiques et minières. A l'origine, c'est le ministère de la Transition Ecologique qui a passé commande de cette étude qui va s'étendre sur trois ans.

L'objectif est de recueillir des données géologiques très précises pour savoir ce qui forme notre sous-sol. Ainsi, l'antenne suspendue à l'hélicoptère va réaliser des mesures d'électromagnétisme pour donner des images du sous-sol en coupes et en 3D pouvant aller jusqu'à 700 mètres de profondeur.

Ces images "permettent de voir la succession des différentes couches géologiques et ça peut être très utile" explique Anne Raingeard, géophysicienne au bureau de recherches géologiques et minières. Les données peuvent permettre par exemple de repérer les réservoirs d'eau, d'en savoir plus sur la géothermie et les risques de glissements de terrains.

Mais aussi de connaitre les richesses de ce que nous avons sous nos pieds complète Anne Raingeard : "Nous n'aurons pas un petit point qui clignote à un endroit pour dire attention il y a de l'or... Mais des géologues peuvent dire tels minéraux se forment quand il y a une succession de couches verticales ou horizontales avec ou sans faille. Avec ces données, nous pourrons voir s'il y a des indices qui prouvent qu'il pourrait y avoir des minéraux à un endroit particulier."

Une partie de la Haute-Vienne et l'est de la Corrèze

Limoges et le sud-est de la Haute-Vienne font donc partie des secteurs sélectionnés et c'est là que l'hélicoptère avec son antenne de 20 mètres de diamètre va poursuivre ses rotations encore plusieurs semaines.

Sur l'ensemble du Limousin ce sont 7.500 kilomètres qui vont être quadrillés et passés à la loupe par de nombreux allers-retours de l'hélicoptère et de sa drôle d'antenne.

L'est de la Corrèze va aussi être survolé notamment dans le secteur d'Argentat, mais avec un appareil plus discret et avec moins de passages.