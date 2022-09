Nucléaire : un huitième convoi de Mox quitte Cherbourg pour le Japon

Deux emballages de Mox, un combustible nucléaire recyclé, sont arrivés ce mercredi vers 3h45 sur le quai des Flamands, à Cherbourg-en-Cotentin. Ils sont chargés à bord d'un navire spécialisé et doivent prendre la direction de la centrale de Takahama, sur la côte ouest du Japon. Ils doivent arriver dans une soixantaine de jours au pays du Soleil levant.

Ces assemblages sont constitués de milliers de petites pastilles cylindriques contenues dans des tubes d'environ quatre mètres de long. Une fois bouchés et soudés, ces tubes sont réunis pour former des assemblages combustibles. Ces pastilles sont composées d'un mélange de 92% d'oxyde d'uranium et de 8% d'oxyde de plutonium. A titre de comparaison, une pastille de six grammes produit autant d'énergie qu'une tonne de charbon et 600 kilos de pétrole. Depuis 1972, 44 réacteurs dans le monde ont produit de l'électricité nucléaire grâce au Mox. Un assemblage de Mox permet d'éclairer une ville de 100.000 habitants pendant un an.

De 1979 à 1998, les électriciens japonais ont expédié leurs combustibles usés en France pour recyclage. A l'usine de La Hague, ils ont été séparés entre les matières réutilisables (96% du produit initial) et les déchets ultimes (4%). Depuis 1999, c'est donc le huitième transport de Mox vers le Japon par voie maritime. A l'issue des sept convois déjà effectués, 209 assemblages de Mox ont été livrés au pays du Soleil levant, ce qui a permis d'alimenter en électricité plus de 20 millions de personnes pendant un an.

Un gros dispositif de sécurité

Une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Cherbourg avait interdit "à quiconque" de "perturber" l'acheminement du Mox depuis l'usine de La Hague jusqu'au port. Par conséquent, le texte stipulait qu'il était interdit de s'approcher à moins de 250 mètres du convoi routier. Concernant les navires, interdiction d'en approcher à moins de 300 mètres dans le port de Cherbourg, et à moins de 500 mètres en mer dans la limite des eaux territoriales françaises. Ces interdictions sont assorties d'une astreinte de 75.000 euros par personne et par infraction constatée.

Le Mox est transporté dans des emballages robustes, qui pèsent plus de cent tonnes à vide © Radio France - Pierre Coquelin

Le directeur de cabinet du préfet de la Manche, François Flahaut, n'est pas entré dans les détails du dispositif de sécurité autour de ce convoi. "On n'a pas lésiné sur les forces de l'ordre", s'est-il contenté de répondre. "Le dispositif est suffisamment dimensionné. Dans ce genre de mission, _on envisage toutes les possibilité_s : terrorisme, action contestataire, etc", ajoute-t-il. Dans ce cadre, la nationale 13 a été fermée par parties dès la fin de soirée jusqu'à l'arrivée du convoi terrestre au port. Et le stationnement a été interdit à plusieurs endroits.

Le combustible est transporté dans des navires dédiés, appartenant à PNTL (Pacific nuclear transport limited). Ces vaisseaux battant pavillon britannique voyagent sans escale jusqu'au Japon et disposent d'équipages entraînés et expérimentés. Il s'agit de véritables "forteresses" : "c'est un bateau insubmersible, avec double-coque, double-gouvernail. Tous les systèmes de communication sont redondants. Il est remorquable en toute situation. Deux navires se protègent l'un l'autre pendant tout le trajet. L'itinéraire a été longuement étudié et tient compte des tensions dans les zones internationales", souligne Jessica Boutteau, d'Orano NPS.

Un transport "complètement irresponsable" selon Greenpeace

Les antinucléaires n'ont pas appelé au rassemblement pour protester contre ce huitième transport de Mox vers le Japon. Pour l'association Greenpeace, "dans un monde aujourd'hui extrêmement déstabilisé, en crise aussi bien avec la Russie que aujourd'hui avec la Chine et Taïwan, transporter des matières aussi dangereuses d'un point de vue de la prolifération nucléaire est complètement irresponsable". LONG ajoute qu'on peut "parfaitement fabriquer une bombe avec ce plutonium". De son côté, le Crilan ajoute que "ce retour de plutonium peut contribuer à la prolifération de l'arme atomique". Orano répond de son côté que "le plutonium contenu dans le Mox n'est pas le même que celui utilisé par les militaires".

