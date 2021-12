Un immeuble d'habitation interdit d'accès à La Plagne, une douzaine de riverains relogés

Il est aujourd'hui totalement vide. Un immeuble de La Plagne, en Tarentaise, a été vidé de ses habitants à cause d'un risque élevé d'affaissement, voire d'effondrement brutal du bâtiment. Une décision prise dans un arrêté d'accès le 14 décembre dernier après un rapport remis à la mairie quelques jours plus tôt.

Des fissures apparus dans une partie du bâtiment

Au fil du temps, des fissures sont apparues dans une partie du bâtiment et une enquête a été menée pour connaître les causes et les risques. Le résultat est sans appel pour le maire de la commune, Jean-Luc Boch. Hors de question de prendre le moindre risque. "On préfère prendre des décisions maintenant."

En cause selon les retours des experts, une possible poche de gypse sous les fondations de "La Cordillère". "Le gypse est un minerai friable, qui au contact de l'eau peut se déliter comme de la craie." Des solutions existent pour y pallier, mais le bâtiment a été construit en 1962, avant l'apparition de ces techniques.

Des travaux pour le printemps 2022

Selon l'élu, la problématique se règle relativement facilement. "Il faut restructurer et rebétonner les fondations." Des travaux qui ne peuvent malheureusement pas être effectués l'hiver, il faudra donc attendre le printemps. "L'idée est que les propriétaires puissent retrouver leur bien pour l'automne prochain." Une déclaration de catastrophe va être publier.

Quarante logements concernés

Les 40 logements de l'immeuble ont donc été vidés en fin de semaine dernière. Deux familles vivaient dans l'immeuble à l'année et ont été relogées. Les autres habitants concernés sont une demi-dizaine de saisonniers, en cours de relogement.