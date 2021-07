Incendie au bord de l'A55 dans le secteur de Martigues : le feu est fixé

Un incendie s'est déclaré au bord de l'A55 dans le secteur de Martigues. Le feu a pris en direction des Pennes-Mirabeau. Actuellement, 300 pompiers sont mobilisés épaulés par des marins pompiers et cinq engins aériens. le feu a déjà parcouru 14 hectares, poussé par le vent. Les pompiers et marins pompiers ont réussi à fixé l'incendie vers 18h20. Un incendie qui s'est déclaré au même endroit que l'année dernière, où plus de 1.000 hectares avaient brûlé, dévastant des campings. Le risque incendie est très important cet été encore, avec de fortes rafales de vent et un temps très sec. L'autoroute A55 est coupée de Martigues vers Marseille et les accès centre-ville coupés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix