Un incendie ravage 5 ha de broussailles au col de Tende

Ils ont survolé Nice toute la fin de cette journée de lundi, faisant des allers-retours incessants entre la mer et un incendie au col de Tende. C'est par l'action de ces deux canadairs appuyés, au plus proche du terrain, par deux hélicoptères bombardier d'eau et 80 sapeurs-pompiers que les flammes en début de soirée ont pu être contenues. Le bilan fait alors état de 5 ha brulés. Le sinistre a débuté en début d'après-midi et serait parti d'un chantier et d'une disqueuse thermique. Une enquête est en cours menée par la gendarmerie. Très vite, il s'est étendu dans les pentes d'un vallon du col de Tende très escarpé et inaccessible à pied. C'est donc avec l'appui des moyens aériens que les soldats du feu ont pu venir à bout de l'incendie. Toute la nuit, une surveillance sur le terrain a empêchée une possible reprise. Ce mardi matin, une reconnaissance par drone sera assurée pour relever les points encore chauds.

80 sapeurs-pompiers ont été déployés sur le terrain. - SDIS06