Un incendie ravage plus de 500 hectares sur les hauteurs de Rosas, en Catalogne

Un violent incendie s'est déclaré ce lundi soir vers 23h30 sur les hauteurs de la station balnéaire de Rosas, en Catalogne. Attisées par une forte tramontane soufflant en rafales à plus de 70km/h, les flammes ont rapidement gagné du terrain. Ce mardi midi, le feu a déjà parcouru plus de 500 hectares de pinèdes et de garrigues, dans la zone naturelle protégée du Cap de Creus, l'un des joyaux de la Costa Brava.

Si aucun dégât n'est à signaler sur les habitations, plusieurs habitants ont dû être évacués ou confinés dans les hameaux de Cala Joncols et Cala Montjoi, qui abrite notamment le prestigieux restaurant El Bulli du chef Ferran Adrià. Après avoir combattu les flammes toute la nuit, les pompiers ont bon espoir de maitriser l'incendie dans les prochaines heures, à condition que le vent ne provoque pas de reprises.

En attendant, les autorités catalanes appellent à la plus grande vigilance : selon plusieurs témoignages, des habitants ont pris des risques ce mardi matin pour tenter de filmer ou photographier les flammes.

La survenue d'un tel incendie est inhabituelle en plein hiver. La Catalogne est confrontée depuis plusieurs mois à une sécheresse historique.