Participez à l'inventaire des hirondelles et des martinets de Puymeras

Elles annoncent traditionnellement le Printemps... et même, la création officielle du Parc Naturel Régional du Ventoux. Les hirondelles et les martinets seront à l'honneur ce samedi matin à Puyméras. A l'initiative du parc, vous êtes convié à participer à l'inventaire des nids dans le centre ancien du village. Guidé par des animateurs et équipé de jumelles -ne les oubliez pas !- vous compterez les nids accrochés aux façades des maisons et apprendrez à reconnaître les différentes espèces.

Jusqu'en décembre, le parc propose une série d'animations pour tous les publics, afin de mieux découvrir les richesses du territoire et son environnement d'exception. Liste des événements à retrouver ici : site

Inscription obligatoire pour participer à l'inventaire des hirondelles et des martinets de ce samedi à Puyméras : accueil@smamev.fr ou au 04.90.63.22.74. Les détails seront communiqués après l'inscription.