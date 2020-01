Jeu coopératif pour sauver la planète, jeu né en Nouvelle Aquitaine : Terrabilis

Sylvain Hatesse a créé Terrabilis, le premier jeu de stratégie global orienté développement durable : une manière amusante et pédagogique de sensibiliser les enfants aux enjeux écologiques. Le jeu est d'ailleurs fabriqué avec des matériaux naturels et recyclés.

France

Les parents se veulent de plus en plus responsables dans leur consommation : 52% sont sensibles à l’origine de fabrication (mise en avant de jouets Made In France) et 28% privilégient les jouets conditionnés dans un emballage recyclable ou avec un minimum sans emballage. Professionnel de l’environnement, Avec Terrabilis, Sylvain Hatesse a voulu agir de manière concrète, pour éveiller les consciences et permettre à tous de participer à l’émergence du monde de demain. « Beaucoup de jeux existaient sur les thématiques relatives à l’économie, l’énergie, l’écologie, les déchets mais aucun n’abordait réellement le sujet de façon globale. Avec Terrabilis, j’ai voulu rendre le thème du développement durable aussi facile d’accès qu’une simple partie de Monopoly, une dose d’éthique en plus » témoigne-t-il.

Explication des règles du jeu et des rôles de chaque joueur dans une partie Terrabilis, par le créateur du jeu Sylvain Hatesse Copier

Accessible à partir de 10 ans, Terrabilis est un vrai jeu de stratégie : fraîchement élu à la tête de son pays, chaque joueur dispose de ressources financières, énergiques, humaines et naturelles pour le développer. Ecoles, hôpitaux, usines, etc, à chacun d’installer ses infrastructures. Mais, ici comme sur Terre, chaque action individuelle aura des impacts collectifs ; si les impacts sont trop forts, les conséquences sont irréversibles. Sauf si, bien sûr, les joueurs décident de s’allier pour réduire le réchauffement climatique. Adopté par des milliers de familles et des centaines d’établissements scolaires, associations et entreprises, Terrabilis a déjà réuni plus de 40 000 joueurs. Plébiscité par de nombreux acteurs de l’éducation pour ses qualités pédagogiques, Terrabilis a reçu le soutien des Nations Unies, de l’UNESCO et du ministère du développement durable.