Un jeu vidéo pour comprendre l'impact de l'écologie dans le quotidien des Français !

"Oubliée de la campagne" et "grande sacrifiée des quinquennats précédents" : Pierre Cannet, directeur du plaidoyer du WWF France, ne mâche pas ses mots pour parler du traitement politique de l'écologie pendant cette présidentielle. Pour remédier à ce constat, la WWF lance un jeu vidéo : Call Me President.

Inspiré de situations réelles, le jeu permet à chaque Français d'apprécier au mieux les conséquences de chaque décision politique au travers d'une série d'indicateurs que sont, entre autres, la cote de popularité, la santé des Français ou encore la situation géopolitique. Le but ? Maintenir tous ces indicateurs au vert et reculer le "Jour du dépassement", une date symbolisant le moment où les êtres humains ont épuisés toutes les ressources que la Terre peut produire en un an.

Le but final ? L'obtention d'un passe climatique ! - WWF

Pour sa chronique sur l'actualité des jeux vidéo, chaque weekend sur votre France Bleu, Cédric Ruiz a interviewé Pierre Cannet pour comprendre pourquoi la WWF s'était lancé dans cette aventure. La réponse est simple : montrer que le Président peut agir directement sur l'écologie.

Pierre Carnet sur le but de Call Me President Copier

Une partie dure de 5 à 10 minutes sans possibilités de pause mais avec l'option de pouvoir recommencer, une fois la partie terminée ! Pierre Carnet vous en dit plus au micro de Cédric Ruiz :

Pierre Carnet sur le déroulement d'une partie de Call Me President Copier

Le jeu s'appelle Call Me President et vous pouvez y jouer dès maintenant ! Diverses personnalités engagées comme le chef Juan Arbelaez, le rappeur Fianso, ou encore Maxine gagnante de l’édition 2021 de Koh Lanta, interviennent tout au long du jeu pour pimenter l’expérience et la rendre encore plus immersive.