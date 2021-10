Un jeune aigle royal abattu en Ardèche

Un aiglon équipé au printemps dernier d'une balise GPS pour un suivi scientifique a été retrouvé mort fin septembre au Mont Mézenc. Une radio effectuée chez un vétérinaire a révélé que l’oiseau a été tué par plombs. Une plainte contre X va être déposée par la LPO auprès de l'Office français de la biodiversité pour destruction d'espèce protégée.

"La personne qui fait les suivis s'est aperçu à la mi-septembre que l'aiglon ne bougeait plus sur le GPS" raconte Louis Granier, le président de la délégation territoriale de la Ligue de Protection des Oiseaux en Drôme Ardèche, "un salarié de la LPO s'est rendu sur place et a retrouvé l'aiglon mort. Il a été emmené chez un vétérinaire, pour voir s'il ne s'agissait pas d'un empoisonnement. En passant une radio, il s'est aperçu qu'il était criblé de plombs".

"Il y a sept ans, on se félicitait que l'aigle royal soit revenu dans les parcs des monts d'Ardèche, avec la naissance d'un aiglon. Et là, en 2021, on en a un qui est abattu. On est catastrophé." - Louis Granier, de la LPO en Drôme Ardèche