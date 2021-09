Un jeune Ardéchois lauréat du concours photo du Museum d'histoire naturelle de Londres

Un jeune photographe ardéchois a été récompensé lors du "Wildlife Photographer of the Year". Organisé par le Museum d'histoire naturelle de Londres, c'est l'un des concours photo de nature les plus prestigieux au monde. La cérémonie de remise de prix est prévue le 11 octobre.

Un jeune photographe ardéchois a été récompensé lors du "Wildlife Photographer of the Year".

"Atterrissage d'Apollo". C'est le nom de la photo qui lui a permis de remporter l'un des concours photo de nature les plus prestigieux au monde. Celui du Museum d'histoire naturelle de Londres, le "Wildlife Photographer of the Year", organisé chaque année depuis près de 60 ans. La concrétisation d'un rêve pour Emelin Dupieux, originaire de Jaujac en Ardèche. Ce jeune de 15 ans ose à peine y croire : "C'est un des plus beaux concours que je connaisse, c'est la deuxième année que j'y participe."

"C'est juste pratiquement le plus gros concours photo de nature du monde" - Nicolas Dupieux

Un peu timide, le jeune ardéchois sort son téléphone pour montrer ce fameuse cliché, pris l'été dernier dans le massif du Jura à la tombée de la nuit. On y voit un Apollon. Un magnifique papillon blanc tacheté de quelques points rouges, posé sur une marguerite. "Il y a un jeu d'ombre, de lumière et de flou parce que les fleurs sont bien blanches et le fond est noir, décrit-il. Ca faisait longtemps que je voulais le photographier, je ne m'attendais pas à en trouver et ça a été vraiment le bonheur de voir qu'il y en avait par là."

Le bonheur aussi pour son père, chargé de mission au Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, avec qui il part régulièrement en excursion pour prendre des photos d'insectes et d'animaux. "Je suis fier et très heureux, sourit Nicolas Dupieux. C'est juste pratiquement le plus gros concours photo de nature du monde."

Emelin Dupieux et son père, chargé de mission au Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, avec qui il part régulièrement en excursion pour prendre des photos d'insectes et d'animaux. © Radio France - Elsa Vande Wiele

100 photos retenues sur 50.000 en 2021

Cet élève de seconde rêve d'en faire son métier. Il a déjà d'autres projets pour cet hiver. Il espère notamment pouvoir immortaliser des renards sous la neige avec son appareil. D'ici là la remise des prix du concours est prévue le 11 octobre au Muséum d'histoire naturelle de Londres, où sa photo sera exposée dans la foulée.

Cette année, le jury a reçu 50.000 photos de plus de 90 pays. Celle du jeune ardéchois fait partie des 100 sélectionnées. Elles seront toutes publiées dans un livre qui paraîtra aux Editions Biotope, dirigées par Jean-Yves Kernel. "Etre dans les 100 meilleures photos, c'est un événement incroyable, assure-t-il. Ce papillon, c'est une espèce emblématique en partie menacée par le réchauffement climatique et Emelin a une maîtrise de la photographie avérée."

"Ce concours est un excellent tremplin pour les futurs photographes professionnels", poursuit Jean-Yves Kernel. Le musée londonien estime que chaque année, ces photos sont vu par 6 millions de personnes dans le monde.