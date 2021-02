PHOTOS - Une barrière d'un kilomètre pour sauver les crapauds de Val-Suzon

Plus d'une dizaine de personnes ont installé un kilomètre de barrières sur le bord de la D7 à Val-Suzon (Côte-d'Or), samedi 13 février. L'initiative se passe tous les ans à la même période depuis 2007 pour éviter que les crapauds qui hibernent dans la foret ne soient écrasés par des voitures.

La barrière verte fait plus d'un kilomètre de long. Elle a été installée, samedi 21 février par plus d'une dizaine de personnes dont certaines font partie du GNUB (Groupe Naturaliste Universitaire de Bourgogne). C'est comme ça tous les hivers, à la même période depuis 2007. Cette année, la pose de cette barrière a été maintenue malgré les températures très froide : il a fait 6 degrés ce matin à Val-Suzon. Malgré le froid, les bénévoles ont posé cette clôture.

Protéger les crapauds d'une mort presque certaine

Pour le GNUB et les personnes présentes, la barrière permet aux crapauds de mourir écrasés par les voitures. En ce moment ils hibernent, mais au mois de mars, ils vont se déplacer par dizaines pour aller près de la rivière Suzon, à quelques dizaines de mètres en contrebas, pour pondre leurs œufs. Et pour y aller, il faut traverser la route, en l’occurrence la D7. "Si on a centaine de crapauds qui traverse la route, une voiture peut en tuer une vingtaine. Ça fait vraiment mal au cœur", concède Mona, une étudiante en biologie à l'université de Dijon. "Alors même s'il fait très très froid, ça réchauffe le cœur d'être là pour essayer de les sauver", sourit la jeune femme.

Une barrière d'un kilomètre a été installée sur le bord de la D7 à Val-Suzon pour éviter que plusieurs dizaines de crapauds meurent écrasés. © Radio France - Cédric Hermel

"On fait ça aussi pour préserver la biodiversité", précise Naomi Cureau, présidente du GNUB. "On en entend parler en cours" poursuit la jeune femme en plein cursus de master en biologie à l'université de Dijon.

Tournée quotidienne et relevage de seaux

A partir du mois de mars, les crapauds qui veulent se reproduire vont atterrir sur cette barrière sans pouvoir passer. Ils doivent ensuite la longer pour arriver jusqu'à un seau où ils doivent s'entasser. Les bénévoles du GNUB vont chercher ces seaux tous les jours pour les déposer ensuite près de la rivière Suzon où les batraciens vont se reproduire.

Une barrière d'un kilomètre a été installée sur le bord de la D7 à Val-Suzon pour éviter que plusieurs dizaines de crapauds meurent écrasés. © Radio France - Cédric Hermel

Une barrière d'un kilomètre a été installée sur le bord de la D7 à Val-Suzon pour éviter que plusieurs dizaines de crapauds meurent écrasés. © Radio France - Cédric Hermel