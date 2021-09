Un label de commerce équitable pour une coopérative bio de fruits et légumes en Centre Val de Loire

L'enseigne de magasins Biocoop et la coopérative Bio Centre Loire, qui regroupe une trentaine de producteurs de fruits et légumes en Centre Val de Loire signent une convention pour placer leurs relations commerciales sous le signe du commerce équitable.

Apparu dans les années 90 pour mieux protéger et mieux rémunérer les petits producteurs de café ou de chocolat en Amérique Latine, le terme de commerce équitable était jusque-là assez peu utilisé pour qualifier les relations commerciales entre les distributeurs et les agriculteurs français. Mais depuis quelques années, certains se battent pour qu'il devienne la règle.

En région Centre Val de Loire, la petite coopérative Bio Centre Loire, créée en 2020 et regroupant une trentaine de producteurs de fruits et légumes, vient de signer une convention avec l'enseigne de produits bio Biocoop, propriétaire de 700 magasins en France. Le but : placer les transactions sous le signe du label "bio équitable en France", récemment créé.

Sortir d'une logique de cours et de prix fixés par le marché

L'objectif de ce label, explique Vincent Rousselet, son directeur, "est évidemment de mieux rémunérer le producteur, au prix réel que lui coûte le fait de produire telle ou telle quantité de fruits et légumes. Un prix qui prend en compte son matériel, sa superficie, ses semences, le temps qu'il y passe. Il faut sortir des logiques de cours et de prix du marché, ça n'est pas parce qu'il y a une baisse ou une hausse à l'autre bout de la planète à New York ou Buenos Aires, que le prix du blé ou de tout autre produit doit baisser ou monter en France".

Dans la convention signée avec la coopérative, la deuxième du genre seulement en France, Biocoop s'engage sur trois ans à s'approvisionner auprès de la coopérative, afin de sécuriser la production sur plusieurs années. Les deux parties s'entendent également sur un prix négocié, avec un prix minimum notamment, en-dessous duquel il n'est pas possible de descendre. Sous ce prix, le producteur ne pourrait pas vivre décemment de son travail. "C'est le producteur qui fixe les règles, et pour nous c'est la garantie d'un certain nombre d'engagements", explique Pierrick De Ronne, le président de Biocoop.

Pas de serres chauffées et pas de travailleurs détachés

En échange, Biocoop a l'assurance de travailler avec une coopérative qui respecte un certain nombre de valeurs. "Nous faisons du bio que nous pourrions qualifier de plus-plus" assure Peggy Ducrey, arboricultrice à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin et trésorière de Bio Centre Loire. "En adhérant à notre coopérative, les producteurs s'engagent à ne pas utiliser certains engrais, à ne pas cultiver sous des serres chauffées. Et à ne pas employer, non plus, de main d'œuvre détachée, tous nos salariés sont sous contrat de travail français".

Le site internet de Bio Centre Loire - Capture écran

Le prix fixé par les deux parties inclut aussi une prime de développement, payée au producteur pour l'aider à investir dans des pratiques vertueuses pour l'environnement. Dans le cas de Bio Centre Loire, cet argent a surtout permis jusque-là de structurer la filière de production, à travers la création de la coopérative, et donc de développer des marchés, auprès d'enseignes commerciales ou bien de plateformes de restauration collective. Cette année, elle a commercialisé près de 3000 tonnes de fruits et légumes bio.

Le risque climatique pris en compte dans le prix payé au producteur

Et puis, c'est assez nouveau,la notion de risque climatique est également incluse dans le prix fixé. "Ca c'est vraiment important" assène Vincent Rousselet, "c'est l'idée que chacun doit prendre sa part de ce risque, l'agriculteur mais aussi le distributeur et le consommateur, au bout de la chaîne. Cela veut dire que si une année la récolte est perdue, le producteur aura pu mettre de l'argent de côté pour faire face. Il n'y a pas de négociation après la catastrophe, le gel, ou la grêle, avec le distributeur, pour fixer son prix d'achat, mais une prise en compte en amont". C'est la base d'un événement climatique majeur tous les dix ans qui a été retenue.

A la fin, le prix payé par le consommateur est parfois plus élevé, "mais pas systématiquement, pas sur tous les produits" assure Vincent Rousselet. "De toute façon c'est un choix du consommateur" renchérit Pierrick De Ronne, le président de Biocoop : "le prix, ça ne doit pas être un tabou. Le consommateur doit pouvoir se payer des produits équitables, mais la question c'est où on place le curseur, entre un prix basé uniquement sur l'offre et la demande, au détriment du producteur, et un prix plus encadré, qui ne doit pas non plus l'empêcher d'acheter".