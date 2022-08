Un lac ariégeois lourdement touché par la sécheresse, les activités nautiques suspendues

C'est un nouveau signe de la sécheresse, si on manquait encore... En Ariège, le lac de Montbel est au plus bas, à tel point que la base nautique vient de cesser tout activité, ce lundi 22 août. "Les plages sont grandes, on se croirait à La Baule", sourit Michaël Hurtade. Mais le gérant de la base n'a pourtant pas le coeur à plaisanter : "d'habitude, on est là jusqu'à fin septembre. Mais ça fait deux ans que le lac n'est pas plein, donc l'an dernier on a fermé le 31 août, et cette année une semaine avant. Ca fait bizarre". Ce lundi dans l'après-midi, le gérant était en train de nettoyer tout le matériel, et de le ranger.

Les plages sont grandes, on se croirait à La Baule

Le lac de Montbel attire les touristes chaque été près de Lavelanet, à la frontière de l'Ariège et de l'Aude. Mais la fraîcheur a disparu, et la canicule a fait fondre les 60 millions de mètres cubes d'eau. Montbel est un lac de barrage, utilisé par les agriculteurs jusqu'au Lauragais. Mais il est aussi utilisé pour les loisirs, comme la pêche ou le nautisme.

Priorité à l'agriculture

Installé à Montbel depuis quinze ans, Michaël Hurtade n'a "jamais vu ça". Il est forcément déçu de voir son activité cesser, mais il relativise : "nous, le tourisme, nous ne sommes pas la priorité. La priorité, c'est l'agriculture et EDF. Nous, on subit". Et d'un certain côté, il s'estime privilégié par rapport à certains de ses collègues en France, qui n'ont même pas pu ouvrir en juillet. "On se sent chanceux d'avoir déjà ouvert en mai, juin, juillet, et jusqu'à maintenant". Le professionnel va poursuivre son activité dans les rivières d'Ariège, où il reste encore de l'eau.