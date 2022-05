Un lâcher de gypaètes barbus dans les Grands Causses

Deux jeunes gypaètes barbus viennent d'être relâchés, ce lundi, dans les Cévennes, au-dessus de Meyrueis, en Lozère. C'est le 10e lâcher de gypaète barbu (un vautour) dans les Grands Causses. Les deux gypaètes s'appellent "Roc" et "Rei del Causse". Il ont été baptisés ainsi par les écoliers de Sainte-Enimie et de Lanuéjols. Les deux gypaètons proviennent du zoo d’Ostrava en République Tchèque et du centre d’élevage d’Asters en Haute-Savoie.

Pour les identifier, "on leur a posé des bagues et certaines de leurs plumes ont été décolorées, indique le Parc National des Cévennes. Ils ont également été équipés de balises GPS, afin d’assurer leur suivi après leur envol, qui n’interviendra que dans environ 1 mois. En effet, une phase d’acclimatation à leur environnement, d’apprentissage et de nourrissage est nécessaire avant cette prise d’autonomie." En attendant, une équipe attentive surveille les nouveaux arrivés et leur évolution au quotidien.