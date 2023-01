Un Landais plonge dans les lacs pour ramasser les balles de golf qui polluent les fonds marins

Flavien Saviat a 22 ans. Il a lancé son entreprise Dropper l'année dernière. Son but ? Récupérer les balles de golf abandonnées au fond des lacs sur les terrains de golf qui sont très peu biodégradables.

C'est lorsqu'il était en classe de sport-étude au Canada en 2020 qu'il a eu cette idée. Amateur de golf depuis très jeune, il en a beaucoup pratiqué outre-Atlantique, où il a pu voir des plongeurs récupérer des balles de golf au fond des lacs. Il a profité de son retour en France pour y implanter cette activité. Il a lancé son entreprise Dropper en avril 2021.

Où vont les balles récupérées ?

Les balles de golf sont constituées d'uréthane, un matériau plastique très polluant. Sauf qu'à terme, les balles qui pourrissent dans le fond de l'eau dégradent l'écosystème, comme Flavien Saviat l'explique : "Quand les balles se dégradent, l'uréthane se loge sous la terre et sous la vase, ce qui handicape les carpes et les autres petits poissons qui vivent dans ces lacs."

Flavien Salvat qui sort de l'eau après 10 minutes de plongée et 50 balles récupérées © Radio France - Max Martin

Une fois récupérées, ces balles sont lavées, triées et mises en vente sur son site internet Drpper.fr. "Une balle de golf peut coûter jusqu'à six euros pour les marques les plus chères. Moi je les vends entre dix centimes et deux euros", explique Flavien. Parmi toutes les balles ramassées, 20% d'entre elles sont inutilisables. Flavien Saviat les stocke dans son local à Mont-de-Marsan en attendant de trouver le meilleur moyen pour les recycler.

Rendre le golf plus abordable en France

En vendant des balles de golf réutilisables, Flavien Saviat espère bien que cela va contribuer à la démocratisation de ce sport en France. "Aujourd'hui en France, les jeunes ne jouent pas beaucoup au golf contrairement aux Etats-Unis ou au Canada", dit-il*.* Le problème ? Des prix pas toujours abordables. "En vendant des balles d'occasions mais largement utilisables à petits prix, ça peut pousser des personnes à tester le golf", reprend-il.

Chaque année, près de 40 millions de balles de golf polluent les lacs dans sur les terrains de golf. En moins d'un an de pratique, Flavien Salvat en a déjà ramassées plus de 30 000.