EN IMAGE - Un large pan de falaise s'effondre à Fécamp

Un pan de falaise s'est effondré sur une quinzaine de mètres à Fécamp, côte de la Vierge, mercredi 22 février. Il n'y a pas de victime. Le calvaire des marins a été emporté dans l'éboulement.

La croix emportée dans l'éboulement est encore visible en contrebas de la falaise. © Radio France - Bénédicte Robin

"La zone reste dangereuse"

Un périmètre de sécurité a été mis en place et plusieurs axes sont fermés à la circulation, indique la préfecture sur Twitter. Un chantier a également dû être évacué.

La préfecture et la Ville de Fécamp appellent à éviter le secteur et à respecter les interdictions d'accès. "La zone reste dangereuse", écrit la mairie, qui tient à rappeler "le caractère fragile et dangereux du trait de côte".

Découvrez la différence entre nos deux photos

Nous avons pris en photo la falaise à deux reprises. La première à gauche date d'octobre 2021. La seconde a été prise ce jeudi 23 février 2023. On peut voir que les habitations se rapprochent du bord de la falaise.

