Un loup aperçu entre Le Creusot et Chalon-sur-Saône

Un loup a été vu dans la commune de Saint-Bérain-sur-Dheune en Saône-et-Loire, dans la nuit du 8 août. Un agriculteur sur place a pu photographier et prendre une vidéo du canidé. "Expertisée par un référent du réseau loup-lynx de l’office français de la biodiversité (OFB), cette vidéo confirme à nouveau la présence d’un loup entre Le Creusot et Chalon-sur-Saône", ajoute la préfecture de Saône-et-Loire dans un communiqué. Un loup avait déjà été aperçu et pris en photo le 2 juin dernier, sur la commune de Marcilly-les-Buxy.

Photographie du loup, faite par un agriculture dans la nuit du 8 août, sur la commune de Saint-Bérain-sur-Dheune - Préfecture de Saône-et-Loire

Surveiller les troupeaux

"Une quinzaine d’attaques sur les troupeaux domestiques pour lesquelles la responsabilité du loup n’a pas été écartée a été constatée depuis le début du mois de mai à Saint-Bérain-sur-Dheune et sur les communes voisines", écrit le préfet de Saône-et-Loire, qui invite tous les éleveurs du secteur à renforcer la surveillance de leurs troupeaux et à déclarer toute attaque sans délai au service départemental de l’OFB au 06 20 78 94 77.