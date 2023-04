Un loup et une louve dans le Finistère ? Des précisions sur les prélèvements

"À Quemeneven, c'est une louve de type italienne qui a été identifiée sur un prélèvement effectué sur un chevreuil le 25 décembre. Le deuxième échantillon positif a été prélevé dans ma ferme à Dinéault le 19 février, après une attaque et cette fois, c'est un mâle de type scandinave", explique Patrick Sastre-Coaster, éleveur et référent "loup" à la coordination rurale. Dans les deux cas, le maire de Quemeneven, Erwan Crouan, était présent. Il témoigne : " La manière dont on a procèdé à ces prélèvements est très minutieuse, avec un écouvillon et un protocole. Et ce laboratoire" Trois des cinq prélèvements ont été jugés non utilisables par le laboratoire allemand ForGen.

L'Office Français de la Biodiversité ne prend pas en compte ces résultats

Contacté par France Bleu Breizh Izel, l'Office Français de la Biodiversité indique qu'"à ce stade, seule la présence d'un seul loup est authentifiée. Les analyses génétiques, pour être exploitables, doivent l'être dans la cadre d'un protocole strict, notamment de traçabilité des échantillons, suite à des prélèvements réalisés par des agents de l'OFB et transmis à un laboratoire agréé." L'OFB précise que des analyses génétiques sont en cours sur des crottes et des poils. "Seules plusieurs traces génétiques différentes ou des observations concomitantes pourraient attester de la présence de plusieurs animaux."

Des éleveurs demandent à l'Etat de faire aussi des prélèvements génétiques sur les animaux prédatés

La Coordination Rurale n'a pas encore adressé ces résultats à l'Office Français de la Biodiversité et aux services de l'État. "On va le faire, mais on sait, par l'expérience des éleveurs d'autres régions, que l'OFB ne prendra pas en compte ces résultats", affirme Patrick Sastre-Coaster.

"Ce qui serait vraiment utile, insiste Erwan Crouan, maire de Quemeneven, c'est que les services de l'État procède aux mêmes prélèvements sur les cadavres d'animaux potentiellement victimes. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne le font pas, contrairement à nos voisins suisses ou allemands." Erwan Crouan ne manquera pas de renouveler sa demande lors du prochain comité départemental Loup, prévu mi-mai.