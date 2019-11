Un loup gris aperçu en Charente-Maritime

Un grand canidé a été aperçu et photographié au sud-ouest de la Charente-Maritime, à St Thomas-de-Conac. Selon un communiqué de la préfecture, il trottait à proximité de parcelles de vignes. Ca a été confirmé, il s'agit d'un loup gris.

Charente-Maritime, France

Un loup gris a été photographié, ce mercredi, à St Thomas-de-Conac, au sud-ouest de la Charente-Maritime. Ce serait un infirmier qui a pris la photo selon nos collègues de Sud Ouest, qui se sont procurés le cliché. L'animal trottait près des vignes, selon la préfecture de Charente-Maritime, qui a envoyé un communiqué ce jeudi soir. Elle précise que le fameux "observateur" a transmis la photo et des détails à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et ce sont tous ces éléments qui ont permis aux membres de l'ONCFS d'authentifier l'animal : il s'agit d'un loup gris, un canis lupus.

Des brebis retrouvées mortes

Une quinzaine de brebis ont été retrouvées mortes il y a une quinzaine de jours sur la ferme bio de la Gravelle à Mortagne. Information confirmée par la mairie ce jeudi, toujours selon la préfecture. Y-a-t-il un lien entre les deux événements? "L'ONCFS n'est pas dans la capacité de l'affirmer en raison des délais.", précise le communiqué.

Une espèce protégée

L'ONCFS continue ses recherches pour déterminer l'origine de l'animal. Pour trouver toutes les informations qui permettraient de le localiser. L'office national de la chasse et de la faune sauvage a des agents spécialisés en Nouvelle Aquitaine. Ils savent reconnaître les indices de la présence d'un loup. Ils savent aussi identifier les attaques d'animaux sauvages sur le bétail.

La préfecture de Charente-Maritime rappelle que le loup est une espèce protégée.

Toutes les personnes ayant vu un grand canidé, ayant subi des attaques sur le bétail ou ayant vu des animaux sauvages tués, doivent rapidement contacter l'ONCFS au 05 46 74 95 20 ou sd17@oncfs.gouv.fr