Un loup percuté par une voiture à la Grande Motte, l'animal n'a pas survécu

Les agents des routes du Conseil départemental ont constaté la présence d'un animal mort ce mardi sur la départementale 62 entre Carnon et la Grande-Motte. Ils se sont arrêtés pour récupérer la bête persuadés qu'il s'agissait d'un chien et l'ont transporté au centre technique des routes de Lunel.

Mais l'un des agents a eu de sérieux doutes, s'agissait-il vraiment d'un chien ? Les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer et l'Office Français de la Biodiversité ont été mobilisés. Le verdict est sans appel, le cadavre découvert au bord de la route est un loup.

L'animal a donc été transporté au laboratoire départemental d'analyses vétérinaire pour y être autopsié. Les premières constatations permettent de confirmer que l'animal a été percuté par une voiture, il présente notamment de multiples fractures. Par ailleurs, un morceau de pare-choc a été retrouvé sur les lieux.

Reste à comprendre comment un loup a pu se retrouver à cet endroit. Pour l'Office Français de la Biodiversité, la présence d'un loup isolé à cette période n'a rien de surprenant. "Nous sommes en pleine période de dispersion, les loups quittent les meutes pour conquérir de nouveaux territoires et fonder une nouvelle meute. On a récemment eu des accidents similaires près de Marseille et à Fontainebleau. Ce qui est en revanche très surprenant, c'est la présence d'un loup aussi près de la mer."