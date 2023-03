Un loup percuté par une voiture à Roche-la-Molière

Il s'agit bien d'un jeune loup mâle : les analyses confirment la race de l'animal percuté par une voiture à Roche-la-Molière mercredi 22 mars. L'accident a eu lieu sur la RD3.2 en direction de Saint-Victor-sur-Loire.

La Préfecture de la Loire précise qu’aucun troupeau d’animaux domestiques n’a été attaqué dans le secteur sur une période de plusieurs semaines et la nécropsie réalisée sur l’animal le confirme, puisqu'elle a révélé que le canidé avait récemment consommé du gibier sauvage.

ⓘ Publicité

Des analyses plus poussées doivent encore avoir lieu pour identifier la lignée de ce loup et donc savoir d’où il venait et quel parcours il a pu faire avant d’arriver dans la Loire.

Ce qui est sûr c'est qu'il n’y a pas de présence régulière du loup dans le département. Les individus que l'on retrouve sont très souvent des loups en phase de dispersion, qui restent quelques jours ou quelques semaines tout au plus dans un secteur, avant de le quitter.

Un loup avait déjà été percuté par une voiture en mai 2022 à Saint Martin d'Estreaux.

loading