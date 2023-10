Un loup photographié à Morey en Saône-et-Loire

La Préfecture de Saône-et-Loire annonce la prise d'une photo montrant un loup, ou ce qui y ressemble, à Morey, à l'ouest de Chalon-sur-Saône. Le cliché a été capturé dans la nuit du 25 au 26 septembre 2023. L'Office Français de la Biodiversité (OFB) reste par ailleurs prudent. "Il s’agit très probablement d’un loup, même si la photo ne permet pas de vérifier l’ensemble des critères permettant de le confirmer", précise l'organisme. Ce qui laisse penser qu'il s'agirait bien de cet animal, c'est aussi que plusieurs attaques se concentrent ces derniers temps dans le secteur de Morey.

Depuis fin mai, la Préfecture de Saône-et-Loire dénombre plus d'une trentaine d'attaques, dans le Creusotois-Couchois. Ce n'est pas la première fois que le prédateur est repéré dans le département. Le préfet invite d'ailleurs les éleveurs à renforcer la surveillance de leurs troupeaux et à déclarer toute attaque sans délai au service départemental de l’OFB au 06 20 78 94 77. Les services de l’État mettent en œuvre le plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage, avec à la clé une indemnisation ou le prêt de matériels de protection par exemple.