Un maire de Dordogne écrit une lettre en coréen pour annuler l'installation d'éoliennes

Le maire est opposé à l'installation d'éoliennes dans sa commune et sur la Rochebeaucourt-et-Argentine. Photo d'illustration

Pascal Devars avait déjà écrit au Président de la République, il vient d'envoyer une deuxième lettre directement à la multinationale qui est derrière le projet d'implantation d'éoliennes dans sa commune.. Le courrier a été envoyé il y a une quinzaine de jours et le maire de Champagne-et-Fontaine demande au groupe Hanwa de renoncer à son projet d'implanter une centrale éolienne dans le secteur et sur la commune de la Rochebeaucourt-et-Argentine. Le maire de Champagne-et-Fontaine a été aidé par un regroupement d'associations pour traduire cette lettre en coréen

Un projet contesté depuis 2014

Le projet porté au départ par une société britannique a été revendu au groupe coréen Hanwha en août dernier. Le projet prévoit d'installer cinq éoliennes de 165 mètres de haut précise le maire pour créer une centrale éolienne. Le maire, Pascal Devars y est opposé et affirme que "la majorité des habitants partagent son avis".

Dans sa lettre, l'élu de Dordogne explique que ce projet est contesté depuis son lancement en 2014 et que le préfet avait refusé le permis de construire avant que cette décision soit cassé par la Cour d'appel en 2019. Depuis, les opposants au projet ont déposé un nouveau recours et une nouvelle décision doit être rendue dans les semaines qui viennent.

"Défendre la beauté du lieu"

Pascal Devars estime que l'implantation d'une centrale éolienne va "détruire un écosystème fragile" et gâcher la beauté des paysages. Il rappelle que le Général de Gaulle a passé toutes ses vacances dans une maison de la commune et qu'il y a un patrimoine et "un héritage à protéger pour les générations futures".

