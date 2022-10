Un maire, une info : Du béton pour prévenir des inondations à Cagnes-sur-Mer

Dès qu'on a créé Polygone Riviera en 2015 avec l'Etat, nous avions fait tous les calculs nécessaires et on a élargi le dix du boulevard qui devait faire à l'époque cinq six mètres. On l'a élargi jusqu'à 20 mètres, donc on a prévu une crue bien au delà même des crue centennale. Mais vous et aujourd'hui, nous nous constatons. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le Var déborde de temps en temps à la bande de polygone, à l'aval de polygone. Mais un polygone terminé et nous avons transformé le ballon qui est un cours d'eau, en un parc urbain naturel. Ou les gens vont aller se promener. Louis Nègre, maire de Cagnes sur Mer