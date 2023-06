Un manifeste pour en finir avec la promotion du Toulourenc sur les réseaux sociaux

Un manifeste pour la préservation des gorges du Toulorenc a été signé par les communes, l'Etat et les Parc du Luberon et des Baronnies. Les élus veulent que les touristes ne viennent plus dans le Toulourenc !

Il souhaitent aussi que les influenceurs ne parlent plus du Toulourenc sur les réseaux sociaux.

L'objectif est de protéger cette rivière du piétinement des touristes, surtout l'été lorsque les baignades détruisent le fragile éco-système du Ventoux.

Le manifeste liste clairement ce qu'il faut faire et ne pas faire (extraits du manifeste)

- NE PAS PROMOUVOIR la visite des Gorges du Toulourenc, la baignade et la rando-aquatique : il s’agit d’abord d’éviter au maximum la présence de public dans le site. Sa notoriété, acquise notamment par les réseaux sociaux , en fait un lieu toujours très prisé par les estivants.

- DISSUADER le public de s’y rendre afin de préserver ce site fragile : si le public a déjà connaissance des Gorges, il convient de le dissuader d’y aller compte-tenu de l’afflux quotidien de visiteurs déjà effectif, de la fragilité du site et des risques encourus. Ne pas hésiter à rendre le public acteur de sa préservation par l’absence de visite.

- ORIENTER les visiteurs vers d’autres sites de découverte : il est préférable de conseiller la découverte d’autres sites selon les aspirations du public (baignade, fraicheur…). Le Nord du Vaucluse et le Sud de la Drôme disposent de nombreux autres atouts à valoriser.

- ACCOMPAGNER vers de bons comportements : il s’agit de donner les préconisations de rigueur aux personnes qui désirent se rendre sur site malgré les recommandations, afin de réduire au maximum les risques individuels et les impacts environnementaux.

Le manifeste a été signé par les sous-préfectures de Carpentras et de Nyons, président du COPIL Natura 2000, Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux, le Parc Naturel Régional Des Baronnies Provençales, les communes de Mollans-sur-Ouvèze, Saint-Léger-du-Ventoux, Entrechaux, Brantes, Malaucène, le conseil départemental de Vaucluse, les communauté de communes de Vaison Ventoux, l'Office de tourisme Intercommunal Vaison Ventoux Provence, l'office national des Forêts, le syndicat mixte de l’Ouvèze Provençale, la Fédération de Vaucluse pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'office de tourisme des Baronnies en Drôme Provençale.