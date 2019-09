Un Mayennais dénonce dans une vidéo les déchets de McDonald's laissés sur le bord des routes

Laval, France

Vous avez peut-être vu cette vidéo sur les réseaux sociaux. Un Mayennais dépose devant le McDonald's de Saint Berthevin, des déchets siglés de la marque du fast food. Il les a ramassés sur le bord de la route : gobelets, pailles et emballages de frites et hamburgers. Cet homme veut interpeller McDonald's. Il y a trop de déchets, pas collectés, pas recyclés.

Christophe se filme juste devant l'entrée du restaurant de Saint-Berthevin. Il dépose un grand sac de déchets siglés McDonald's, ramassés pendant une semaine, sur le bord des routes de Louverné. "Je vais aller voir le directeur pour savoir ce qu'il compte faire", explique-t-il dans sa vidéo.

Thomas, client de McDonald's, reste choqué devant cette vidéo : "J'en vois parfois sur la route de Citroën, par terre mais je ne pensais pas qu'il y en avait autant".

Il estime que ce sont des gestes irresponsables de la part des clients qui mettent à mal l'image de McDonald's. Toutefois, Laura, une autre cliente, a quand même un reproche à faire au fast-food : il devrait réduire ses déchets. "Il nous donne une tonne de serviettes alors qu'on en a besoin que d'une ou deux", estime la jeune femme.

McDonald's se donne pour objectif de mieux trier ses déchets d'ici 2022

Une ONG française "Zero waste" dénonçait il y a deux ans, 115 tonnes d'emballages jetés chaque jour en France par McDonald's. C'est un kilo de déchet par seconde.

Pour améliorer son bilan, le PDG de McDonald's France vient d'annoncer la création de filières de tri dans les trois prochaines années. Certains restaurants en France sont par exemple déjà équipés de poubelles de tri sélectif pour séparer le carton, le plastique des déchets alimentaires. Ce n'est pas encore le cas au MC Donald's de Saint Berthevin.

Pas de tri sélectif au McDonald's de Saint-Berthevin

La faute à l'enseigne pour Laura : "Chez nous, on a le tri sélectif et on trie tout. Si c'était instauré dans tous les fast-food, on le ferait car on vit avec cela maintenant".

Des poubelles sont mises à la disposition des clients sur le parking de ce McDonald's. © Radio France - Aurore Richard

En 2019, seulement un peu plus de 10% des enseignes McDonald's sont équipés en France. Un décret de 2016 exigeait pourtant le tri des déchets mais "Zero waste" montrait en 2017 que 96% des fast-food n'appliquaient pas cette règle. KFC, Burger King ou encore Starbucks sont aussi concernés. En juin dernier, ils se sont tout de même engagés à trier leurs déchets, d'ici 2022.

La direction du Mc Donald's de Saint-Berthevin nous a expliqué "prendre en compte avec beaucoup d'attention" la démarche de ce Mayennais. Elle rappelle que des équipements sont mis à disposition de ses clients aux abords de ce restaurant.