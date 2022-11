Un Mayennais pose sa blouse blanche pour grimper aux arbres

Mathieu Rochoux n'a pas toujours grimpé aux arbres. Son premier métier, c'est infirmier en psychiatrie, métier qu'il a exercé pendant 9 ans à l'hôpital de Laval. Un métier qui n'avait plus de sens pour lui : "les conditions de travail déplorables et l'impression de ne plus respecter les valeurs qui m'avaient emmener aux soins, je n'en pouvais plus, je ne supportais plus de ne plus avoir les moyens de soigner les gens correctement et de leur apporter les soins qu'ils méritent, c'était désespérant et chaque jour est pire que le précédent et on n'a pas touché le fond encore.". Après 3 ans à réfléchir à son avenir, et bien c'est le déclic : "déjà je voulais travailler dehors, ne pas être enfermé, et puis les arbres ça me parlent. Enfant, je grimpais dans les arbres, j'habitais en Corrèze et je grimpais dans les châtaigniers."

Ce métier d'infirmier psychiatre, ça me bouffait la vie, j'y pensais toutes les nuits, je n'avais plus de temps pour ma famille ni pour faire autre chose à côté, à un moment je me suis dit il faut que je parte sinon je vais crever! Mathieu Rochoux

Arboriste-élagueur, un métier très physique

Mathieu Rochoux a donc laissé tomber la blouse blanche il y a quelques mois pour un bleu de travail : " je grimpe à la corde en haut des arbres, pour couper les branches qui risquent de casser et de tomber sur les habitations, je fais aussi du diagnostic, c'est vraiment assurer la bonne cohabitation entre les arbres et les activités humaines.__" Ce jeune mayennais a redonné du sens à sa vie, il se dit aujourd'hui heureux à s'occuper des arbres**, les forêts qui rappelons-le représentaient 50% de la surface de la Terre il y a peu, aujourd'hui c'est 30%!**