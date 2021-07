"Un mégot par terre, c'est un mégot en mer" : 6.000 cendriers de poche distribués sur le littoral royannais

Un mégot jeté à terre finit forcément dans la mer. Il peut mettre trois à cinq ans à se dégrader, polluer 500 litres d'eau à lui seul, et finir bien souvent dans le ventre des poissons. Voilà pourquoi la Communauté d'Agglomération de Royan-Atlantique relance sa lutte contre les mégots de cigarettes.

Elle va distribuer, cet été, 6.000 cendriers de poche et des cendriers de plage, avec l'aide de bars et restaurants volontaires, et avec celle de onze clubs nautiques, qui vont aussi recevoir des cendriers pédagogiques.

Les cendriers de poche sont des petites pochettes en plastique refermables, qui permettent d'éteindre et de garder son mégot dans son sac avant de trouver une poubelle. L'objectif du cendrier-pochette, "c'est de pouvoir l'utiliser tous les jours, on peut le mettre dans la poche, ça permet d'éviter de jeter son mégot dans la rue, tout simplement", explique Gaël Perrochon, chargé de mission plan plage littoral à la CARA.

Les cendriers de plage, eux, sont de forme conique, en plastique rigide ; ils peuvent être planté dans le sable – mais ça marche aussi dans un pot de fleur dans un jardin ou sur une terrasse.

Les cendriers de plage coniques peuvent se planter dans le sable © Radio France - François Petitdemange

Quant aux cendriers pédagogiques, ils sont distribués aux clubs nautiques partenaires – comme Loulou Ecole de Surf, à La Palmyre, où a été lancée l'opération de la CARA le vendredi 2 juillet. Ces dispositifs ludiques permettent de proposer aux fumeurs de voter avec leur mégot – par exemple, chez Loulou : "plutôt surf ou bodyboard" ; tout en dispensant des informations claires sur l'itinéraire d'un mégot jeté au sol.

Le cendrier pédagogique désormais installé devant Loulou Ecole de Surf de La Palmyre © Radio France - François Petitdemange

Les mégots, "c'est un fléau, parce qu'on sait qu'un mégot qui va être jeté à Saujon, on va le retrouver en mer à Royan", insiste Marie Bascle, la maire des Mathes-La Palmyre, vice-présidente de la CARA chargée du plan plage territorial.

Gaël Perrochon, à la CARA, assure de son côté que "la sensibilisation marche plutôt bien", notant que "des non-fumeurs prennent ces cendriers pour des fumeurs". Ce que confirme Charles, assis sur un banc public de La Palmyre, mégot éteint à la main : "il y en a quand même beaucoup qui prennent conscience qu'il ne faut plus faire n'importe quoi, plus qu'avant. Avant, on ne savait même pas que ce n'était pas bon. _On est tous soucieux de la planète en ce moment_, vu tout ce qu'on apprend, donc il faut faire attention". Lui se promène toujours avec un cendrier de poche. Marc, lui, assure qu'il a conscience de l'enjeu. Mais "ce n'est pas toujours évident", reconnaît-il : "ça peut m'arriver de jeter mes mégots par terre".

Voilà pourquoi les communes de l'agglomération de Royan se mobilisent elles aussi. Comme Saint-Palais sur Mer, qui vient de s'engager dans un autre dispositif : elle va installer des plaques devant les "avaloirs", les bouches qui servent à évacuer les eaux de pluies dans les rues : "la mer commence ici". Pour rappeler aux fumeurs qu'un mégot jeté là, finit lui aussi en mer.