20.000 m² de pinèdes sauvés à Sérignan après la mobilisation d’amoureux de la nature

INFO FRANCE BLEU : L'agglomération de Béziers annule son projet d'agrandissement de la ZAC de Bellgarde à Sérignan. Il était prévu de raser un millier d'arbres. Un projet vieux de 10 ans. Depuis plusieurs semaines, des associations et des écolos se mobilisent et savourent cette victoire.

Voilà une belle victoire pour les amoureux de la nature à Sérignan. L'agglomération de Béziers vient d'annoncer son intention de ne pas détruite une pinède d'un peu moins d'un millier d'arbres à la sortie de cette commune Biterroise gérée par Frédéric Lacas, juste derrière le magasin Lidl, route de Valras.

Des opposants, dont des écologiques, se mobilisent depuis plusieurs semaines contre ce projet qui prévoyait d'agrandir la ZAC de Bellagarde et d'installer, à plus ou moins long terme, 850 logements. Information révélée à l'époque par France Bleu. Une pétition avait été lancée par les opposants, notamment le GNSA Biteterrois et Yann Geshors, le président de l'association de sauvegarde du littoral des Orpheliéres (par ailleurs candidat EELV aux élections départementales sur ce canton).

Nicole Bartoli, la représentante du GNSA Biterrois (Groupe National de Surveillance des Arbres) ne cache pas sa satisfaction. "On ne s'y attendait pas. C'est une sage décision."

Ce projet était porté depuis plus d'une décennie par les anciennes gouvernances de l'agglomération dont le maire de Sérignan. Pour Rober Ménard, "la pinède de Serignan représente un îlot de fraîcheur important, cet espace boisé sera revendu à son propriétaire originel, M. Fanjaud. Si la ZAC de Bellegarde se fera bien, elle n’impliquera plus de couper les 20.000 mètres carrés de pins.''

"Un accord sera trouvé avec les propriétaires qui le souhaitent pour que les parcelles concernées leurs soient rétrocédées."

Robert Ménard déplore ce qui a été fait jusque-là : "Ce dossier a été géré en dépit du bon sens. Désormais, l’avenir n’est plus à la création de parcs d’activités économiques n’importe où et n’importe comment. Le message est clair : le Biterrois est plus que jamais une terre d’accueil pour les entreprises et les initiatives.

Mais la cohérence est désormais l’axe de développement à Béziers et dans l’Agglo. C’est pourquoi j’ai demandé à notre société d’aménagement Viaterra de mieux prendre en compte la préservation de l’environnement et le respect de la biodiversité dans ses futures propositions."

"C'est l'évidence même. C'est une imbécilité de les raser." Robert Ménard

Le GNSA Biterrois salue cette décision de Robert Ménard, mais précise que le combat continue ailleurs.