Un million de signatures pour une initiative citoyenne européenne pour les abeilles

Elle pourrait contraindre l'Europe à interdire les pesticides tueurs d'abeilles d'ici 2035. L'initiative citoyenne européenne "Sauvons les abeilles et les agriculteurs!" lancée en 2019 avec le soutien de neuf ONG, s'est clôturée ce jeudi avec 1.154.024 signatures. Cette pétition réclame à la Commission européenne de "proposer des actes juridiques visant à supprimer progressivement les pesticides de synthèse d'ici à 2035, rétablir la biodiversité et aider les agriculteurs pendant cette phase de transition".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En moins de deux ans, cette initiative citoyenne en faveur de la protection des abeilles a mobilisé 1.145.024 signataires, essentiellement en Allemagne avec près de 570.000 participants. La France arrive en seconde place avec 103.183 participants, suivie des Pays-Bas (102.228).

Dans le texte, adressé à la Commission européenne, l'initiative réclame une suppression progressive des pesticides de synthèse d'ici 2035, avec un objectif de réduire à 80% leur utilisation dans l'agriculture des pays membres de l'Union Européenne à l'horizon 2030. Le but étant de "restaurer les écosystèmes naturels dans les zones agricoles pour que l'agriculture devienne un moyen de rétablir la biodiversité" ou encore de "réformer l'agriculture en accordant la priorité à une agriculture diversifiée et durable à petite échelle, en favorisant une augmentation rapide des pratiques agroécologiques et biologiques".

La Commission européenne dispose de six mois pour présenter ses propositions

Avec ce million de signatures, l'initiative a désormais un pouvoir contraignant vis-à-vis de la Commission européenne. En effet, mise en place en 2011, l’initiative citoyenne européenne permet à un million de citoyens européens d’appeler la Commission européenne à légiférer sur un sujet donné. Les porteurs de cette initiative ont un mois pour être reçus à la Commission pour valider cette initiative, et pourront la présenter au Parlement européen dans les trois mois, la Commission européenne dispose elle de six mois pour présenter l'action qu'elle compte mener en réponse à cette initiative.

"Si cette ICE est validée par la Commission européenne, cette dernière et le Parlement européen devront répondre aux demandes des citoyens pour une agriculture sans pesticides de synthèse et respectueuse des abeilles", se félicitent les ONG françaises Pollinis et Générations futures dans un communiqué, parlant d'un "succès historique" dans un contexte de Covid-19 qui rend plus difficile la mobilisation des citoyens.